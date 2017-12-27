В Саудовской Аравии казнили виновника ДТП

В мире
1063
Власти Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении виновника ДТП. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Eremnews.com.

Казнь была осуществлена в Эр-Рияде в понедельник, 25 декабря, однако известно о ней стало на следующий день. 45-летнему Мухаммеду аль-Кахтани отрубили голову.

По сведениям портала, в 2013 году мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на скорости около 200 километров в час врезался на своем джипе в другую машину, где находились семь человек. Все они были членами одной семьи.

В результате аварии погибли шесть человек, в том числе дети. Выжила только одна девочка.

Популярное

Все
Клуб из Петропавловска продолжает удивлять как специалистов, так и болельщиков
В Усть-Каменогорске обновили купола на Свято-Покровском храме
В Государственном музее искусств им. А. Кастеева проходит выставка казахстанского карикатуриста Ибрагима Кубекова
Акмолинский школьник собрал робота – сборщика мусора
Первая многопрофильная IT-школа открылась в Туркестанской области
Распознать потенциального мошенника можно по его же объявлению
Самовольная перепланировка квартир угрожает безопасности других жильцов, но отследить такие нарушения сложно
Число пьяных за рулем не уменьшается, констатируют правоохранительные органы
В Талдыкоргане открыли два магазина, где социально значимые продовольственные товары будут продаваться с минимальной наценкой
В Кызылорде участница программы «Аңсаған сәби» стала мамой тройни
Неуправляемый автобус стал причиной трагедии, жертвами которой стали пять человек
Посещать бесплатно частные коррекционные центры смогут особенные дети в области Абай
Полицейского в Алматы сбил водитель мопеда и попытался сбежать с места ЧП
К административной ответственности привлечены футбольные болельщики, устроившие массовую драку
Хотели как лучше…
В пятницу в Астане стартуют матчи квалификационного раунда Кубка Билли Джин Кинг
30 лет на страже морских рубежей
Университетская наука сегодня и завтра
Казахстан привлек рекордный объем прямых иностранных инвестиций
И снова о пользе поста
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Поддержка и стимулы
Путинцева одержала победу над экс-третьей ракеткой мира на турнире WTA
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Юрий Ильин назначен министром по чрезвычайным ситуациям РК
Горящий камыш на побережье Каспия тушат с помощью вертолета
Казахстан планирует поставлять в Азербайджан несырьевые товары на сумму свыше $304 млн
"Трупы собак везде": на видео дачников отреагировали в полиции и акимате Алматинской области
Новшества в Бюджетный кодекс РК обсудили в Правительстве
Казахстан предложил локомотивы и грузовые вагоны собственного производства Азербайджану
Более 2,4 тысячи подозреваемых в преступлениях разыскивает Казахстан
Водитель КамАЗа в Астане наехал на 6 припаркованных авто и скрылся
Нацбанк объяснил решение сохранить базовую ставку
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Казахстан сможет стать крупнейшим поставщиком нефти в мире – Токаев о расширении производства на Тенгизе
Правительство РК поддержит дальнейшую разработку зрелых нефтяных месторождений
Четвертые сутки борются с пожаром на побережье Каспия в Атырау
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»

Читайте также

О ситуации на Ближнем Востоке высказались в МИД РК
Два землетрясения за сутки зафиксированы на Бали
Два тела обнаружили под завалами рухнувшего дома в Марселе
Один из самых опасных вулканов мира Невадо-дель-Руис активи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]