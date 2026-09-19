В Саумалколе заработает котельная

После длительного простоя она вновь становится одним из ключевых объектов коммунальной инфраструктуры Саумалколя. Ее мощнос­ти рассчитаны на обогрев около 35 тыс. кв. м жилой площади. В зоне стабильного теплоснабжения окажутся жилые дома и социальные учреждения села, что принесет комфорт сотням семей в зимний период.