​В селах ждут воду

Ожидается, что благодаря проводимой работе 2,5 тыс. человек смогут пользоваться чис­той ­питьевой водой, для еще почти 5 тыс. сельчан ее качество заметно улучшится. Специа­листы подсчитали, что 75,7% населения Западно-Казахстанской области получат доступ к центральному водоснабжению уже до конца текущего года.

В общей сложности в 2017 году на сферу строительства в ЗКО предусмотрено более 5,6 млрд тенге, большая часть из которых – свыше 4,9 млрд – будет направлена на возведение объектов образования. По словам заместителя руководителя управления строительства ЗКО Алибека Антазиева, в нынешнем году ожидается завершение строительства двух школ в Уральске, а также школы-интерната на 100 мест в селе Казталовка.

В прошлом году в Сырымском районе области начата реконструкция Улентинской системы лиманного орошения. В ее рамках работы проводятся сразу на двух объектах.