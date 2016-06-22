​В селе объявлен карантин

В тот же день областная территориальная ветеринарная инспекция направила в Еркиндык своих представителей. В Карагандинском областном филиале республиканской ветеринарной лаборатории и Национальном референтном центре ветеринарии на основании исследований мяса диагноз подтвердили. Всего в областную инфекционную больницу поступили 9 больных из Успенского сельского округа, двое из них скончались. Остальные в стабильном состоянии находятся на лечении под наблюдением. В лаборатории ООИ центра санитарно-эпидемиологической экспертизы проводятся исследования направленных материалов.

Для координации и контроля за проводимыми мероприятиями в очаге заболевания организован штаб под председательством заместителя акима Карагандинской области Шагурашида Мамалинова. Аким района объявил ЧС. В поселке Еркиндык введен карантин. Ситуация под контролем, противоэпидемические мероприятия продолжаются.