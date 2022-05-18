В сельском музее

В рубежинском сельском Доме культуры недавно открылась обновленная экспозиция краеведческого музея.

Стенды, экспонаты и материалы для музея более 20 лет собирали члены туристского кружка, неравнодушные жители, один из которых – местный учитель истории и краевед Виктор Милехин. Большую помощь в обновлении музея оказали акимат Рубежинского сельского округа, сотрудники Западно-Казахстанского областного центра детско-юношеского туризма и экологии (ОЦДЮТиЭ) и турстанции района Байтерек.

Многое по истории родного края Виктор Милехин опубликовал в своих книгах, их уже вышло семь.

– Этот музей стал воплощением мечты безвременно ушедшего директора центра детско-юношеского туризма и экологии Виктора Фомина, который всегда поддерживал идею о создании музеев в каждом населенном пункте, – говорит краевед. – Очень помогло и обучение на онлайн-курсах «Музейное дело», которые организовал Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования, возглавляемый Раисой Шер.

В создании музея использовался опыт работы Дарьинского музея им. М. А. Шолохова, возглавляемого ныне Антониной Пудовой, других сельских и школьных музеев района. Стенды и витрины изготовили в мастерской Еламана Журсинова, а монтировать их помогал директор Дома культуры Павел Крупица. Реальную помощь оказали местные предприниматели (Рубцов, Ванюков, Клышев), а также жители села Дмитрий Демяшев, Антон Кузнецов, Антон Ефименко и другие.

Первая экскурсия состоялась в первой половине февраля. Ее провела для учащихся первого класса Рубежинской средней школы их классный руководитель Ольга Ефименко. Позже в качестве экс­курсоводов хорошо проявили себя ученицы 6-го класса Виолетта Фесенко и Юля Козлова, студентка колледжа Саша Груднова и другие.

– В музее перед гостями открылся увлекательный мир артефактов и предметов, значение которых стали забывать даже старожилы села, – рассказывает Виктор Милехин. – К примеру, внимание всех привлек комод XIX века. Его, как и другие экспонаты, год назад передал в музей известный ученый, доктор философских наук Андрей Голубев. От имени жителей села выражаем ему свою благодарность. Эти экспонаты украсили и оживили экспозицию.

Так, поражает воображение и динамик 1941 года, из которого местные жители узнали о нападении фашистов на нашу страну, а затем слушали сводки Совинформбюро.

В музее многих интересует уголок местных писателей, среди них выделяются книги Тлегена Абд­рахманова, Татьяны Азовской, когда-то работавшей в Рубежке, и Геннадия Доронина, бывавшего здесь в составе экспедиций. Есть материал о рубежинцах, встречавшихся с Михаилом Шолоховым, его друзьями Бисеном Жумагалиевым и Николаем Корсуновым.

Много артефактов сохранилось от археологических экспедиций 60-х годов под руководством Василия Безбородникова. Эта страничка истории края тоже не остается без внимания посетителей. Конечно, много материалов о ветеранах войны: на стендах – более 100 фотографий с биографиями земляков-фронтовиков. Есть Книга памяти погибших во Второй мировой войне.

Отметим, что рассказы местных ветеранов войны и труда собрал на страницах своих книг историк, краевед, руководитель туристско-краеведческого клуба «Эврика» Виктор Милехин, имя которого известно далеко за пределами региона.