В семье великой…

В регионе завершился Шевченковский месячник. А начало ему положил вечер памяти «Казахстан и Тарас Шевченко» в областной универсальной библиотеке им. Н. Гоголя. В нем участвовали не только активисты областного товарищества украинского языка им. Т. Шевченко «Рiдне слово», но и член-корреспондент Академии художеств РК, заслуженный деятель РК, почетный профессор Восточного международного художественного института Китая Айбек Бегалин, а также актер и режиссер Русского драматического театра им. К. Станиславского, преподаватель французского языка Александр Кашуро.

Стихи на украинском, русском и французском языках читали школьники, ставшие участниками вечера. Подростков, по их признанию, потрясли увиденные репродукции картин, многие из которых выполнены во время ссылки Шевченко в Казахстан. Ребята узнали, что Кобзарь был не только живописцем и графиком, но и скульптором, в совершенстве владел техникой акварели, рисунка карандашом и пером.

200-летию классика украинской литературы был посвящен и конкурс чтецов среди школьников, 180 ребят с первого по одиннадцатый класс декламировали его стихи на русском и языке оригинала. Празднование дня рождения Тараса Шевченко прошло по области и завершилось в уютном зале государственного кинотеатра «Сарыжайлау». Общественное объединение «Товарищество украинского языка им. Т. Г. Шевченко «Рiдне слово» собрало соотечественников разных поколений. Одни родились и выросли в Украине, в стихии родного языка. Другие слышали стихи и песни Шевченко в семьях. Третьи узнали их в воскресной школе или на вечерах товарищества… «Это великая дата не только для украинцев, но и для всех, кто почитает творчество Кобзаря», – размышляет старожил Караганды, кавалер ордена «Достық» II степени Мирослав Зеленяк.

По мнению почетного консула Украины Ерлана Досмагамбетова, значение художественного творчества Тараса Шевченко для Казахстана невозможно переоценить. Его картины, эскизы и рисунки рассказывают о быте и образе жизни казахов в ХIХ веке. Философ, поэт, художник создал основу современной украинской культуры, считает Е. Досмагамбетов. Почетный консул вручил председателю товарищества «Рiдне слово» Николаю Матияшину внушительных размеров подарочный фолиант – атлас Украины. А секретариату областной АНК подарил шедевр украинского декоративно-прикладного творчества – петриковскую роспись по дереву.

По давней традиции на свои события этнокультурные объединения обязательно приглашают друзей – руководителей и членов других ЭКО, так что юбилей Кобзаря тоже явился объединяющим фактором. Среди гостей были те, кто в Украине либо родился, либо жил, учился и работал.

– Благодаря политике нашего Президента в Карагандинской области созданы все условия для развития этнокультурных объединений, – подчеркнула заведующая секретариатом АНК Карагандинской области Мария Алеева. – Ежегодно к Дню единства народа Казахстана 27 лучших из 75 этнокультурных объединений получают гранты акима области – по 700 тысяч тенге на пошив костюмов и поддержку творческих коллективов. Созданы условия для обучения государственному языку, оказывается методическая помощь.

Празднование 200-летия со дня рождения украинского классика стало показательным примером того, как живущим на одной земле важно уважать культурное наследие каждого этноса, уметь слышать друг друга и укреплять влияние Ассамб­леи народа Казахстана.

Наталья РЫЖКОВА, Караганда