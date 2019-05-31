На железнодорожном переезде в Семее произошла авария. Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в нетрезвом состоянии, сообщает YK-news.kz.
По данным полиции, ДТП случилось около 4.30 на переезде в районе рынка "Жансая".
"20-летний водитель легковушки проигнорировал закрытый шлагбаум и выехал на железнодорожный переезд. Произошло столкновение машины с поездом, который следовал по маршруту "Павлодар — Алматы", — прокомментировала пресс-секретарь департамента полиции ВКО Айгерим Нургазина. — Никто не получил серьезных травм. Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии легкого алкогольного опьянения.
В отношении автомобилиста составлен административный протокол.