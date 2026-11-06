В Семее обсудили ключевые направления Послания Президента

В область Абай с рабочим визитом прибыла делегация в составе члена Қазақстан Халық Кеңесі Нуртая Сабильянова и депутата Курултая Айрата Базенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: акимат области Абай

Гости провели серию встреч с молодежью, студенчеством и преподавательским сообществом региона, разъясняя основные направления Послания Главы государства и обсуждая практические шаги по их реализации.

Первой точкой рабочей поездки стал Университет Шакарима, где состоялся открытый диалог со студенческой молодежью и профессорско-преподавательским составом.

Открывая встречу, председатель правления НАО «Университет Шакарима» Думан Орынбеков подчеркнул стратегическую значимость общественной дискуссии вокруг нового Послания народу Казахстана.

– Мы собрались, чтобы детально обсудить ключевые направления Послания Президента и обменяться мнениями по самым актуальным темам. Сегодня к нам прибыли депутат Курултая Айрат Базенов и член Қазақстан Халық Кеңесі Нуртай Сабильянов. Мы обсудим, какие новые перспективы и возможности открываются перед казахстанской молодежью, в том числе с точки зрения карьерного и профессионального роста, – отметил Думан Орынбеков.

Продолжая тему регионального развития, член Қазақстан Халық Кеңесі Нуртай Сабильянов акцентировал внимание на инфраструктурных инициативах Главы государства, прямо касающихся жителей региона.

– В своем Послании Глава государства уделил особенное внимание развитию инфраструктуры. В Семее все еще остаются открытыми вопросы состояния дорог, обеспечения жильем, а также бесперебойным водо- и теплоснабжением. В связи с этим Президент поручил выделить 6,5 трлн тенге из Нацфонда для комплексного решения подобных проблем, – сказал Нуртай Сабильянов.

В свою очередь, депутат Курултая Айрат Базенов заострил внимание на развитии технологий искусственного интеллекта и цифровизации, отметив грандиозные перспективы, которые эти направления открывают для молодого поколения специалистов.

Кроме того, участники встречи детально обсудили вопросы профессионального развития молодежи, повышения качества подготовки кадров и их активного участия в общественной жизни региона. Было отмечено, что одна из главных задач поставленных Главой государства – подготовка квалифицированных специалистов с учётом реальных потребностей экономики.

В ходе свободной дискуссии студенты активно задавали волнующие их вопросы и выступали с конкретными инициативами. Представители делегации заверили, что все высказанные мнения и предложения будут обобщены и направлены на рассмотрение в соответствующие государственные органы.

Далее делегация посетила Колледж бизнеса и сервиса города Семея, где встретилась с педагогическим коллективом и администрацией учебного заведения.

Говоря о роли учителя в современном обществе и системных мерах поддержки системы просвещения, Нуртай Сабильянов подчеркнул ключевую роль педагогов в будущем страны.

– Глава государства в своём Послании особое внимание уделил сфере образования. В этом направлении был дан ряд конкретных поручений. В Казахстане уже действует Закон «О статусе педагога», направленный на защиту прав учителей. Вместе с тем в образовательной сфере до сих пор сохраняются проблемы бумажной волокиты и привлечения педагогов к несвойственным обязанностям. Чтобы полностью исключить подобные случаи, необходимо совершенствовать законодательство и последовательно продолжать работу по защите прав учителей. Статус педагога должен занимать особое место в обществе, ведь от их труда напрямую зависит качество образования наших детей, – отметил Нуртай Сабильянов.

Дополняя тему трансформации отечественного образования, Айрат Базенов выделил инклюзию как важнейший показатель зрелости системы.

– Президент поручил до 10 октября 2026 года подготовить комплексные предложения по вопросам уважения и защиты чести и достоинства педагогов. Считаю это критически важной мерой поддержки. Сегодня в стране насчитывается около 7 миллионов детей и школьников – это почти треть населения. При этом ежегодно растёт число детей, нуждающихся в инклюзивном и специальном образовании – сейчас их около 237 тысяч. Государство обязано обеспечить им возможность беспрепятственно получать образование, обучаться вместе со сверстниками и получать всю необходимую поддержку с учётом их индивидуальных потребностей, – резюмировал Айрат Базенов.

Своим мнением по итогам обсуждения поделились и представители педагогического сообщества.