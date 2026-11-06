В Семее обсудили ключевые направления Послания Президента

За строкой Послания

В область Абай с рабочим визитом прибыла делегация в составе члена Қазақстан Халық Кеңесі Нуртая Сабильянова и депутата Курултая Айрата Базенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области 

Фото: акимат области Абай

Гости провели серию встреч с молодежью, студенчеством и преподавательским сообществом региона, разъясняя основные направления Послания Главы государства и обсуждая практические шаги по их реализации.

Первой точкой рабочей поездки стал Университет Шакарима, где состоялся открытый диалог со студенческой молодежью и профессорско-преподавательским составом.

Открывая встречу, председатель правления НАО «Университет Шакарима» Думан Орынбеков подчеркнул стратегическую значимость общественной дискуссии вокруг нового Послания народу Казахстана.

– Мы собрались, чтобы детально обсудить ключевые направления Послания Президента и обменяться мнениями по самым актуальным темам. Сегодня к нам прибыли депутат Курултая Айрат Базенов и член Қазақстан Халық Кеңесі Нуртай Сабильянов. Мы обсудим, какие новые перспективы и возможности открываются перед казахстанской молодежью, в том числе с точки зрения карьерного и профессионального роста, – отметил Думан Орынбеков.

Продолжая тему регионального развития, член Қазақстан Халық Кеңесі Нуртай Сабильянов акцентировал внимание на инфраструктурных инициативах Главы государства, прямо касающихся жителей региона.

– В своем Послании Глава государства уделил особенное внимание развитию инфраструктуры. В Семее все еще остаются открытыми вопросы состояния дорог, обеспечения жильем, а также бесперебойным водо- и теплоснабжением. В связи с этим Президент поручил выделить 6,5 трлн тенге из Нацфонда для комплексного решения подобных проблем, – сказал Нуртай Сабильянов.

В свою очередь, депутат Курултая Айрат Базенов заострил внимание на развитии технологий искусственного интеллекта и цифровизации, отметив грандиозные перспективы, которые эти направления открывают для молодого поколения специалистов.

Кроме того, участники встречи детально обсудили вопросы профессионального развития молодежи, повышения качества подготовки кадров и их активного участия в общественной жизни региона. Было отмечено, что одна из главных задач поставленных Главой государства – подготовка квалифицированных специалистов с учётом реальных потребностей экономики.

В ходе свободной дискуссии студенты активно задавали волнующие их вопросы и выступали с конкретными инициативами. Представители делегации заверили, что все высказанные мнения и предложения будут обобщены и направлены на рассмотрение в соответствующие государственные органы.

Далее делегация посетила Колледж бизнеса и сервиса города Семея, где встретилась с педагогическим коллективом и администрацией учебного заведения.

Говоря о роли учителя в современном обществе и системных мерах поддержки системы просвещения, Нуртай Сабильянов подчеркнул ключевую роль педагогов в будущем страны.

– Глава государства в своём Послании особое внимание уделил сфере образования. В этом направлении был дан ряд конкретных поручений. В Казахстане уже действует Закон «О статусе педагога», направленный на защиту прав учителей. Вместе с тем в образовательной сфере до сих пор сохраняются проблемы бумажной волокиты и привлечения педагогов к несвойственным обязанностям. Чтобы полностью исключить подобные случаи, необходимо совершенствовать законодательство и последовательно продолжать работу по защите прав учителей. Статус педагога должен занимать особое место в обществе, ведь от их труда напрямую зависит качество образования наших детей, – отметил Нуртай Сабильянов.

Дополняя тему трансформации отечественного образования, Айрат Базенов выделил инклюзию как важнейший показатель зрелости системы.

– Президент поручил до 10 октября 2026 года подготовить комплексные предложения по вопросам уважения и защиты чести и достоинства педагогов. Считаю это критически важной мерой поддержки. Сегодня в стране насчитывается около 7 миллионов детей и школьников – это почти треть населения. При этом ежегодно растёт число детей, нуждающихся в инклюзивном и специальном образовании – сейчас их около 237 тысяч. Государство обязано обеспечить им возможность беспрепятственно получать образование, обучаться вместе со сверстниками и получать всю необходимую поддержку с учётом их индивидуальных потребностей, – резюмировал Айрат Базенов.

Своим мнением по итогам обсуждения поделились и представители педагогического сообщества.

– Поддержка педагогов и внимание к институту образования, обозначенные в Послании, дают нам уверенность в завтрашнем дне. Для нас крайне важно чувствовать, что вопросы защиты статуса учителя, избавления от излишней отчётности и развития инклюзивной среды находятся на личном контроле Президента. Это вдохновляет учителей на дальнейшую качественную работу, – отметили педагоги.

#послание

Популярное

Все
Язык как секретный код гостеприимства
Когда смартфон становится уязвимым
Русская девушка с казахской душой
Гражданский кодекс: от многолетних дискуссий – к практической работе
Дорога в меднорудный край
Дай лапу, друг!
Обесцененная болезнь
Клубок счастья
Точка роста на карте страны
Каждому народу есть что рассказать
Нас воспитывают, мы воспитываем
Народная цифровая экономика: новый этап трансформации государства
Инвестиции в творческий потенциал нации
Где родились, там и пригодились
Артефакт, ставший брендом страны
Школьники Алматы покоряют Кремниевую долину
В Европе около 20 рейсов за сутки получили сообщения об угрозе взрыва
Полиция и спасатели эвакуировали 15 граждан Таджикистана из автобуса
Право быть неудобным
Платность автодорог для грузовиков обсудили в правительстве
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Улица имени Каюма Мухамедханова появилась в Алматы
Криштиану Роналду забил 985-й гол в карьере
С ветерком по автостраде
Казахстан собрал 24,3 млн тонн зерна
Задачи на долгосрочную перспективу
Состоялось итоговое заседание комиссии по госпремии имени Абая
В США приостановили лотерею грин-карт на 2027 год
Токаев призвал к финансовой и всесторонней поддержке Совета старейшин ОТГ
Оперу «Тоска» в постановке Стефано Пода представили в Алматы
Казахстан и Узбекистан намерены усилить сотрудничество по охране воздуха
Токаева проводили в аэропорту Анкары
Археологические находки Казахстана представят на выставке в Париже
Казахстан получил один из самых высоких урожаев зерна за 15 лет
В Астане прошла литературная встреча, посвящённая роману Абиша Кекилбаева
В Алматы открылась международная выставка «Бесконечные облака Шёлкового пути»
Турсынбек Кабатов и Nazima поддержали акцию МЧС
Казахстанские компании заключили соглашения на $95 млн в Кыргызстане
Президент: Необходимо ускорить принятие Конвенции о сохранении наследия тюркской цивилизации
Укрепление солидарности на пространстве ОТГ
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Распоряжение Главы государства о назначении
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Токаев назначил заместителя министра обороны
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира

Читайте также

Гражданский кодекс: от многолетних дискуссий – к практическ…
Инициатива Токаева по обновлению Гражданского кодекса отвеч…
Ключевые направления Послания в сфере энергетики и социальн…
Депутаты Курултая встретились с жителями Павлодарской облас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]