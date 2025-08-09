В Семее проходит международная конференция, посвященная юбилею Абая

Культура
224

В области Абай продолжается серия мероприятий, посвященных 180-летию выдающегося казахского мыслителя и поэта, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат области Абай

 

В девятый день праздничной декады в университете Шакарима города Семей состоялась международная научно-практическая конференция «Адамзаттың Абайы: руханият, парасат, таным».

В работе форума приняли участие абаеведы, литературоведы, философы и историки из Турции, Нидерландов, России, Кыргызстана, Узбекистана, а также ученые и специалисты из разных регионов Казахстана.

С приветственным словом на открытии конференции выступили аким области Берик Уали, министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек, внучка Мухтара Ауэзова, тюрколог Зифа-Алуа Мураткызы, ректор Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилёва Ерлан Сыдыков.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в статье «Абай и Казахстан XXI века» отметил: «Как бы мы ни прославляли Абая, это всегда будет уместно. Его поучительная жизнь и искренняя поэзия – пример не только для казахского народа, но и для всего мира. Размышления Абая о человеке и обществе, науке и образовании, религии и традициях, природе и окружающей среде, государстве и власти, языке и общении не утратят своей ценности даже через века, ведь наследие поэта – духовная пища всего человечества».

На конференции собрались выдающиеся ученые и специалисты, чтобы глубже вникнуть в философию Абая, постичь её суть. Хочу выразить признательность гостям из Турции, Королевства Нидерландов, а также нашим ученым. Уверен, что изучение духовного наследия Абая, осмысление его творчества и философских идей с точки зрения современности, определение их роли в формировании национального сознания, в воспитании и образовании, в культурно-философских основах развития личности – это задачи, которые объединяют всех участников», – отметил аким области.

С докладами выступили профессор Памуккальского университета (Турция) Нергиз Бираз, тюрколог из Нидерландов Роберт Эрмерс, доктора филологических наук Турсын Журтбай, Арап Еспенбетов и другие известные исследователи.

Кульминацией конференции стала презентация 9 новых книг. Особое место в программе конференции заняла презентация 9 новых книг. Среди них – трёхтомное академическое издание произведений Абая, подготовленное известным литературоведом, директором Института литературы и искусства Кенжеханом Матыжановым. В издательстве «Абай» к юбилею поэта вышли и ранее не публиковавшиеся труды: монография культуролога Базарбека Атыгая «Школа перевода Абая», сборник воспоминаний и новых материалов о Шакариме «Шейіт», антология «Окунувший сердце в пламя» Ахата Шакаримулы составленная Акбереном Елгезеком, Мереем Карт и Жанной Адильбеккызы, произведение Данияла Ыскакова, повесть «Халиолла» Аcета Медеуханулы, а также AR-книга «Қарасөз», подготовленная специалистами научного центра «Абай и национальная духовность» при Шакаримовском университете. Все эти издания впервые представлены широкой аудитории.

Стоит отметить, что в рамках декады состоялась презентация познавательной энциклопедии «Абай жолы», составленной писателем Аскаром Алтаем и книги для детей «Абай Құнанбайұлы кім?» литературоведа Багашара Турсынбая.

