В Семее ребенок получил ожоги во время игры на телефоне
В Семее пострадал ребенок, который играл с мобильным телефоном, сообщает Inform.kz.
В городском управлении по чрезвычайным ситуациям рассказали, что накануне днем поступила информация от дежурного скорой медицинской помощи о том, что к ним доставлен ребенок 2016 года рождения с ожогами.
"Ребенок играл с телефоном, который стоял на зарядке, и его ударило током. В результате малыш получил ожог правой кисти. После осмотра врачей его отпустили домой", - пояснили в УЧС.
Управление по ЧС призывает жителей не оставлять без присмотра маленьких детей.