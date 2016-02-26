В Семее с корнем вырвали ели на Аллее дружбы

"В Семее вандалы расправились с молодыми елями на Аллее дружбы! Одни деревья варварски сломали, другие – выдернули с корнем. Большую часть этих елочек высадили молодожены. Один саженец обошелся в 6 тысяч тенге. А чтобы деревья прижились, их все лето поливали. Кому могла помешать живописная аллея, никто не знает. Несколько елей выдернули прямо с корнем, у остальных сломали верхушки. Причем вандалы орудуют здесь уже не первый раз", – передает телеканал.
Меньше года назад у монумента "Сильнее смерти" кто-то разгромил оригинальные мраморные лавочки, каждая из которых весит 300 килограммов.