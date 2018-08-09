Происшествия
В Семее студентка придумала грабеж, чтобы покрыть свои расходы
Рустам Мухаметкалиев
В Центральный отдел полиции УВД Семея обратилась 21-летняя студентка колледжа с заявлением по факту совершения грабежа в отношении нее. По словам девушки, на автобусной остановке неизвестные ей мужчины похитили из ее сумки кошелек, где содержались деньги в сумме 200 тысяч тенге и банковская карточка, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сотрудниками полиции по факту обращения потерпевшей были организованы оперативно-розыскные мероприятия. В ходе изучения обстоятельств совершения грабежа стражи порядка выяснили, что заявительница просто потратила деньги", – сообщили в ДВД Восточно-Казахстанской области.

В настоящий момент по факту заведомо ложного доноса о совершении уголовного преступления начато досудебное расследование по статье 419 части 2 УК РК.

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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