Во вторник, 12 апреля, в мессенджерах и соцсетях появились сообщения о передаче зданий некоторых колледжей и музыкальной школы в Семее под структуры создаваемой новой Абайской области. В тот же день взволнованные учащиеся колледжа геодезии и картографии вышли на улицу.

– Люди при погонах чуть ли не на правах хозяев осмотрели здание на предмет ремонта и обу­стройства под себя, – высказал возмущение известный в городе краевед Павел Жуков. – Понятно, что колледж, расположенный в центре города, выглядит лакомым кусочком. Но как это сочетается со словами Президента Касым-Жомарта Токаева, что стране нужны инженеры, технари? У кого отбираете? Начинать строить новую область с такого решения неправильно.

Тревогой поделились также учащиеся, родители и педагоги технологического колледжа и крупнейшей в регионе семейской музыкальной школы. Как оказалось, в их учебных корпусах уже побывали некие комиссии, по-хозяйски осматривая помещения. Горожане тут же запустили петицию на имя Главы государства, собравшую менее чем за сутки тысячи подписей. «Мы узнали, что наше здание будет передано другой организации, – написали учителя юных музыкантов. – Как можно лишить здания центральную, самую крупную школу города, да еще в год 75-летия со дня ее основания, в Год детей? Неужели для создания Абайской области нужно жертвовать развитием детей?»

В областном управлении образования в тот же день спешно попытались погасить общественный резонанс. Специалисты заверили: комиссии всего лишь проводят анализ материально-технической базы учебных заведений Семея в связи с созданием новой Абайской области. «Вопрос о закрытии или слиянии колледжей не рассматривается, – заверили в управлении. – Студенты смогут получить свои дипломы по той специальности, на которую поступили».

Вместе с тем, по словам директора колледжа геодезии Каныша Тулеуова, именно на совещании в облобразовании 12 апреля обсуждали вопрос о передаче двух корпусов учебного заведения под госорган. В качестве варианта предлагалось, например, «подселить» геодезистов в здание строи­тельного колледжа…

13 апреля на фоне нарастающего возмущения руководитель областного управления образования Сайрангуль Жумадилова вынуждена была внести уточнения: отбирать корпуса у колледжей не будут.

– Вопрос размещения государственных органов в зданиях колледжей не стоит, – отметила руководитель. – Наоборот, мы проводим анализ по улучшению материально-технической базы, расширению специальностей и подготовке востребованных кад­ров. Все студенты колледжей города Семея продолжат обучение в обычном режиме.

Всего в Семее 32 колледжа, в том числе действуют единственные в Казахстане – колледж геодезии и картографии, геологоразведочный, а также колледж транспорта с подготовкой специалистов-водников.