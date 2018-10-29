Культура
В Семее выбрали самую красивую девушку
В Семее прошел конкурс красоты "Мисс Семей-2018". Об этом сообщил один из членов жюри Арсен Бектасов на своей странице в Facebook, сообщает Kazpravda.kz.

Девушки дефилировали в вечерних платьях, показывали свои таланты и в "видеовизитках" рассказывали о себе.

Корону самой красивой девушки города завоевала Жанель Жуман.

Первой вице-мисс конкурса стала Айгерим Турлыханова.

Второй вице-мисс признана Юлия Южакова.

Третья вице-мисс – Рената Акимова.

Звание "Мисс Instagram" присудили Асем Маннан.








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