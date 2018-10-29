Культура
В Семее выбрали самую красивую девушку
В Семее прошел конкурс красоты "Мисс Семей-2018". Об этом сообщил один из членов жюри Арсен Бектасов на своей странице в Facebook
, сообщает Kazpravda.kz
.
Девушки дефилировали в вечерних платьях, показывали свои таланты и в "видеовизитках" рассказывали о себе.
Корону самой красивой девушки города завоевала Жанель Жуман.
Первой вице-мисс конкурса стала Айгерим Турлыханова.
Второй вице-мисс признана Юлия Южакова.
Третья вице-мисс – Рената Акимова.
Звание "Мисс Instagram" присудили Асем Маннан.