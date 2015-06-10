В Семее выпускник на ЕНТ набрал 0 баллов

В ВКО подвели итоги Единого национального тестирования. Средний балл по региону составил 80,5, что выше прошлогоднего показателя на 2,4 балла. По итогам тестирования Восточный Казахстан поднялся с 8-го на 6-е место по стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на BNews.kz.
"Максимальное количество баллов по региону – 124 – набрали три выпускника из Зайсанского района: Балжан Абдрахманова, Арайлым Атысбекова и Али Бадыганов. 123 балла набрали несколько выпускников из Усть-Каменогорска, Семея, Риддера, Тарбагатайского района, – сообщил руководитель управления образования ВКО Аскар Нургазиев. – Количество учащихся, которые получили "двойки", стало меньше на 79 человек. Они будут дополнительно сдавать традиционные экзамены. Всего пороговый уровень в 50 баллов не смогли преодолеть 18% сдававших ЕНТ, или каждый пятый".
Известно, что за время ЕНТ в Восточном Казахстане не было выведено из аудиторий ни одного ученика. Однако в одном из пунктов сдачи ЕНТ в Семее один выпускник набрал 0 баллов. К слову, такой инцидент – единственный в стране.
"Это вопиющий факт. Родители "купились" на каких-то проходимцев, которые обещали помочь их ребенку, забрали у него книжку-вопросник ЕНТ, которую потом не вернули. Теперь этим делом занимаются правоохранительные органы", – добавил Аскар Нургазиев.