В Семее заложили фундамент лицея «Білім-Инновация»

Необходимость в нем возникла из-за растущего спроса на специализированные лицеи для талантливых школьников. Выступая с поздравительной речью на церемонии закладки фундамента школы, аким области Абай Берик Уали подчеркнул особую значимость этого образовательного учреждения для региона.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Лицей рассчитан на 400 мест. Стоимость проекта – 6,8 млрд тенге.

Объект разместится на земельном участке площадью 4,7 га. В трехэтажном здании расположатся учебные кабинеты по математике, физике, химии, биологии, информатике и робототехнике, естественно-научные лаборатории и современные IT-классы. Кроме того, здесь предусмотрены помещения для творческих кружков, спортивный и актовый залы, столовая, библиотека и медицинский кабинет. На прилегающей территории обустроят зоны отдыха, озелененные участки, пешеходные дорожки и парковку. Рядом с учебным корпусом будет построено общежитие на 300 учащихся.

– 32 года назад именно в этот день был открыт действующий лицей «Білім-Инновация». Тогда на обучение приняли первых 100 детей. С каждым годом количество учащихся увеличивалось. Сегодня наши выпускники живут и работают в разных уголках мира. Мы искренне рады, что заложен фундамент нового здания и началось строи­тельство. От имени всех педагогов, родителей, жителей и выпускников выражаем благодарность, – сказал на церемонии ветеран педагогического труда Кенжехан Накишев.

Лицей «Білім-Инновация» в Семее был основан в 1994-м. За годы своей работы учебное заведение воспитало множество талантливых учеников, которые достойно представляли регион на республиканском и международном уровнях. На протяжении нескольких лет лицеисты завоевывают звание лучшей олимпиадной команды области и демонст­рируют высокие результаты на различных конкурсах.

В настоящее время лицей располагается в здании 1981 года постройки. При проектной мощности 140 мест здесь обучаются 224 ученика.

По информации управления образования области Абай, в регионе функционируют 304 государственные школы, в которых обучаются около 100 тыс. детей. Дефицит ученических мест в регионе составляет 6,3 тыс., из них 4,3 тыс. приходятся на Семей. Для решения этой проблемы в рамках национального проекта «Келешек мектептері» в области введены в эксплуатацию пять новых учебных заведений. В микрорайоне Карагайлы началось строительство BINOM на 1 400 мест. В рамках акции «Абайға құрмет» город Астана планирует построить в Семее школу на 1 500 мест. В селе Суыкбулак Жарминского района вскоре откроется общеобразовательное учреждение на 100 школьников. А в селе Аксуат Аксуатского района с применением механизма государственно-частного партнерства начнется возведение школы на 300 учащихся.