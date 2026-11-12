В Семее заложили фундамент лицея «Білім-Инновация»

Образование
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Необходимость в нем возникла из-за растущего спроса на специализированные лицеи для талантливых школьников. Выступая с поздравительной речью на церемонии закладки фундамента школы, аким области Абай Берик Уали подчеркнул особую значимость этого образовательного учреждения для региона.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Лицей рассчитан на 400 мест. Стоимость проекта – 6,8 млрд тенге.

Объект разместится на земельном участке площадью 4,7 га. В трехэтажном здании расположатся учебные кабинеты по математике, физике, химии, биологии, информатике и робототехнике, естественно-научные лаборатории и современные IT-классы. Кроме того, здесь предусмотрены помещения для творческих кружков, спортивный и актовый залы, столовая, библиотека и медицинский кабинет. На прилегающей территории обустроят зоны отдыха, озелененные участки, пешеходные дорожки и парковку. Рядом с учебным корпусом будет построено общежитие на 300 учащихся.

– 32 года назад именно в этот день был открыт действующий лицей «Білім-Инновация». Тогда на обучение приняли первых 100 детей. С каждым годом количество учащихся увеличивалось. Сегодня наши выпускники живут и работают в разных уголках мира. Мы искренне рады, что заложен фундамент нового здания и началось строи­тельство. От имени всех педагогов, родителей, жителей и выпускников выражаем благодарность, – сказал на церемонии ветеран педагогического труда Кенжехан Накишев.

Лицей «Білім-Инновация» в Семее был основан в 1994-м. За годы своей работы учебное заведение воспитало множество талантливых учеников, которые достойно представляли регион на республиканском и международном уровнях. На протяжении нескольких лет лицеисты завоевывают звание лучшей олимпиадной команды области и демонст­рируют высокие результаты на различных конкурсах.

В настоящее время лицей располагается в здании 1981 года постройки. При проектной мощности 140 мест здесь обучаются 224 ученика.

По информации управления образования области Абай, в регионе функционируют 304 государственные школы, в которых обучаются около 100 тыс. детей. Дефицит ученических мест в регионе составляет 6,3 тыс., из них 4,3 тыс. приходятся на Семей. Для решения этой проблемы в рамках национального проекта «Келешек мектептері» в области введены в эксплуатацию пять новых учебных заведений. В микрорайоне Карагайлы началось строительство BINOM на 1 400 мест. В рамках акции «Абайға құрмет» город Астана планирует построить в Семее школу на 1 500 мест. В селе Суыкбулак Жарминского района вскоре откроется общеобразовательное учреждение на 100 школьников. А в селе Аксуат Аксуатского района с применением механизма государственно-частного партнерства начнется возведение школы на 300 учащихся.

#регионы #Семей #строительство #лицей

Популярное

Все
В Уральске прошел региональный форум DIGITAL AQJAIYQ 2026
Учитывая реальные потребности сектора
СОР31: Последовательные усилия приносят ощутимые результаты
Открылся путь к жемчужине Тянь-Шаня
В Семее заложили фундамент лицея «Білім-Инновация»
В Кокшетау начали строить театр
Воздух теперь под контролем
Прививать интерес к книге
Дроны-спасатели
Атлас семян Улытауской области
Дорога в меднорудный край
Токаев проводил Мирзиёева в столичном аэропорту
В области Абай создадут специальную экономическую зону «Семей»
Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Таджикистана на выборах в Совбез ООН
Токаев наградил Президента Таджикистана новым орденом Qoja Ahmet Yasaui
Искусственный интеллект должен сделать статистику быстрее, точнее и ближе к людям
В ВКО прошли встречи депутатов Курултая с населением
В Астане прошел концерт группы «Saz&Soul»
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву
Ерлан Карин принял участие в международном симпозиуме по наследию Аль-Фараби
В Казахстане построят завод по производству медной фольги за 810 млн долларов
В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений
Инфраструктуру экстренной медпомощи расширяют в Астане
2026 год может стать вторым самым жарким в истории наблюдений
Народная стройка как стратегема Касым-Жомарта Токаева
Всемирный банк: уровень бедности в Казахстане сократился почти в четыре раза
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Польши
Оркестр имени Курмангазы исполнил знаменитые казахские кюи в Алматы
Almaty Superski и «Ала-Тоо Резорт»: Что получат лыжники в Казахстане и Кыргызстане
Касым-Жомарту Токаеву вручили высшую госнаграду Иордании
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Не просто выслушать, а найти решение
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Четверг со вкусом минтая
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Медицина без бюрократии: как казахстанка занимается цифровизацией системы здравоохранения США
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов

Читайте также

Развитие сферы образования обсудили в Правительстве
Сегодня важно быть финансово грамотным
КАЗТЕСТ: с 9 ноября стартует прием заявок
Школьники Алматы покоряют Кремниевую долину

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]