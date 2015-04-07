В семи областях республики наблюдается угроза паводка

Общество
1275
Талгат Исенов
Паводковая ситуация сохраняется во всех районах Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей, а также в ряде районов Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Актюбинской областей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

"Под руководством первого заместителя Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева состоялось селекторное совещание по вопросу паводковой ситуации в регионах и принимаемых мерах. В работе совещания приняли участие представители центральных государственных и местных исполнительных органов", – сообщается в информации.

Для предотвращения негативных последствий паводкового периода во всех регионах республики ведутся превентивные и спасательные организационно-технические мероприятия.

Так, в областях подготовлено 10,37 тыс. тонн ГСМ, 188 тыс. т инертных материалов, 1 млн 84 тыс. мешков, 89,4 т взрывчатки.

По данным пресс-службы Правительства, на случай осложнения паводковой ситуации или угрозы подтопления населенных пунктов созданы группировки сил и средств аварийно-спасательных подразделений по реагированию в регионах общей численностью 23 972 человека, 7 361 единица техники, 982 единиц плавсредств и 16 вертолетов.

По итогам совещания Бакытжан Сагинтаев поручил акиматам областей, городов Астаны и Алматы совместно с заинтересованными госорганами проводить ежедневный мониторинг и держать на постоянном контроле данный вопрос, а также оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию.

Популярное

Все
Новый взгляд на мир древних кочевников
Астанинское дежавю
Майнинг до «зоны» довел
В Костанае сгорели автобусы
Путь в «темноту» вполне реален
На знание казахского – равняйсь!
В Астане прошел фестиваль парусного спорта
Изобретение сельского школьника может спасать жизни
Вершины рядового Казанцева
Начала работу площадка Astana Media Week 2024
В Петропавловске с помощью ЭКО родились три сестры
Местная продукция уступает в цене, но не в качестве
Жизнь у большинства дачников, переживших наводнение, вновь вошла в спокойное русло
Новый цех позволит ТОО «QazTehna» повысить производительность и степень локализации
Кто в автобусе хозяин?
Участие граждан – необходимое условие эффективности профилактики правонарушений
Грантовое финансирование получили проекты ученых из ВКУ
Молодо, да не зелено!
«Берлинская прививка» для мегаполиса
Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде
Труба пока не готова
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Принцип «слышащего государства»
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
В Атырау появится дендрологический парк
Дело Мырзахметова: Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Глава государства поздравил казахстанцев со 100-летним юбилеем Бердибека Сокпакбаева
Гол казахского форварда признан самым быстрым в истории ЧМ по футзалу
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Цены на яйца в РК подскочили самыми заметными темпами за два года
Израиль нанес удар по Бейруту, убит один из руководителей «Хезболлы»
В Астане провели рейд по закрашиванию граффити с рекламой наркотиков
«Пакт во имя будущего» планируется принять на Summit of the Future ООН
Миллион зеленых насаждений высадят в Астане в текущем году
Более 5 тыс. предпринимателей Астаны поддержали экологический субботник
«Таза Қазақстан»: представители столичной интеллигенции приняли участие в экоакции
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане
Сместить акценты предложили участники программы «Таза Қазақстан»
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Большое путешествие на маленьких авто
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
В Семее завершается строительство IT-колледжа
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
Распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента подписал Кошанов
Легендарный «Урал» признали самым интересным экспонатом
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Референдум стал актом гражданской справедливости
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
82 золотые медали завоевали казахстанцы на ЧМ по армрестлингу
Казахстанские хоккеисты с победы стартовали на олимпийском отборе
Строительство АЭС: принято постановление правительства по вопросу республиканского референдума
Преступления против детей не останутся безнаказанными

Читайте также

Популярные маркетплейсы начнут блокировать рекламу «запреще…
Павлодарцев наказали за двойное гражданство
Правоохранителей будут проверять на добропорядочность в РК
В Верховном суде сделали заявление по поводу ношения платко…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]