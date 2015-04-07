В семи областях республики наблюдается угроза паводка

Паводковая ситуация сохраняется во всех районах Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей, а также в ряде районов Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Актюбинской областей, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
"Под руководством первого заместителя Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева состоялось селекторное совещание по вопросу паводковой ситуации в регионах и принимаемых мерах. В работе совещания приняли участие представители центральных государственных и местных исполнительных органов", – сообщается в информации.
Для предотвращения негативных последствий паводкового периода во всех регионах республики ведутся превентивные и спасательные организационно-технические мероприятия.
Так, в областях подготовлено 10,37 тыс. тонн ГСМ, 188 тыс. т инертных материалов, 1 млн 84 тыс. мешков, 89,4 т взрывчатки.
По данным пресс-службы Правительства, на случай осложнения паводковой ситуации или угрозы подтопления населенных пунктов созданы группировки сил и средств аварийно-спасательных подразделений по реагированию в регионах общей численностью 23 972 человека, 7 361 единица техники, 982 единиц плавсредств и 16 вертолетов.
По итогам совещания Бакытжан Сагинтаев поручил акиматам областей, городов Астаны и Алматы совместно с заинтересованными госорганами проводить ежедневный мониторинг и держать на постоянном контроле данный вопрос, а также оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию.