В Сенат отправлены законопроекты по разграничению полномочий исполнительной власти

Депутаты Мажилиса Парламента одобрили во 2-м чтении проект Конституционного закона "О внесении изменений в Конституционный закон Республики Казахстан "О Правительстве Республики Казахстан" и проект Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления". Законопроекты направлены на рассмотрение в Сенат Парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Напомним, данные законопроекты объявлены срочными. Ранее министр национальной экономики Ерболат Досаев, представляя оба законопроекта мажилисменам, отметил, что принятие поправок не потребует
дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета и не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий.
Законопроектами предусматривается распределение
компетенции между Правительством и центральными исполнительными органами, центральными исполнительными органами и местными исполнительными органами. Также законопроектом в целях реализации указа Президента на Правительство республики возлагаются функции по основным базовым направлениям, в том числе: разработка основных направлений социально-экономической политики государства, обороноспособность, безопасность, обеспечение общественного порядка и организации их осуществления, вытекающие из ст. 66 Конституции РК. Расширяются функции министерств по принятию нормативно-правовых актов, включая разработку и утверждение стандартов и регламентов государственных услуг.
Кроме того, планируется сформировать
компактное Правительство, усилить самостоятельность и ответственность центральных и местных исполнительных органов, оптимизировать документооборот и приблизить оказание госуслуг к потребителям.
Также предусматривается разграничение полномочий между Правительством и центральными государственными органами в части усиления полномочий и ответственности министерств за формирование и реализацию госполитики в курируемой сфере.