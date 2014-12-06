В Сенате и Мажилисе состоялись встречи с парламентской делегацией Франции

Политика
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Адия Рахметуллаева
Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев принял парламентскую делегацию, прибывшую в рамках государственного визита Президента Франции Франсуа Олланда в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz.

Приветствуя гостей, К. Токаев подчеркнул важность визита Ф. Олланда и выразил убежденность, что переговоры президентов Казахстана и Франции будут полезны не только двустороннему сотрудничеству, но и для оздоровления международной ситуации. Стороны с удовлетворением отметили успешное развитие межпарламентского диалога, а также экономического, гуманитарно-культурного сотрудничества между двумя странами. К. Токаев проинформировал французскую делегацию о Послании Главы государства Нурсултана Назарбаева "Нұрлы жол", которое направлено на продолжение структурных реформ и позволит стране войти в число 30 самых развитых государств мира.

– Стержнем данного документа является план инфраструктурного развития, – отметил спикер палаты. Председатель Сената пригласил французские компании принять участие в выставке "ЭКСПО-2017" с заявленной темой "Энергия будущего".

К. Токаев также проинформировал гостей о подготовке к Пятому Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в июне 2015 года и будет посвящен диалогу религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира, развития и безопас­ности.
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Председатель Мажилиса Кабибулла Джакупов встретился с депутатами Сената и представителями местной исполнительной власти Французской Республики.

Собеседники обсудили воп­росы торгово-экономического, культурно-гуманитарного и межпарламентского сотрудничества.

Отметив стратегический характер отношений между Казахстаном и Францией, К. Джакупов подчеркнул заинтересованность нашей страны в расширении экономических связей, использовании передового индустриально-инновационного опыта Франции. В ходе встречи спикер Мажилиса поблагодарил французскую сторону за поддержку в переговорном процессе по вступлению Казахстана в ВТО, а также поддержку кандидатуры нашей страны на пост непостоянного члена в Совете Безопасности ООН в 2017–2018 годах. К. Джакупов также ознакомил членов французской делегации с деятельностью Мажилиса, уделив при этом особое внимание законодательным актам, принятым в целях улучшения делового климата и повышения инвестиционной привлекательности нашей страны.

В свою очередь заместитель председателя Комитета по международным делам, вопросам обороны и вооруженных сил Сената Франции Ив Поццо ди Борго выразил уверенность, что темпы развития Казах­стана позволят нашей стране в ближайшем будущем войти в тридцатку развитых стран мира.

В завершение встречи К. Джакупов, подчеркнув важность расширения сотрудничества между парламентариями двух стран, от имени казахстанских депутатов выразил готовность к дальнейшему взаимодействию с французскими коллегами как между профильными комитетами, так и группами по сотрудничеству. Члены французской делегации подтвердили свою готовность и дальше работать над развитием отношений между Казахстаном и Францией.

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