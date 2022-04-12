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В Сенате обсудили механизмы по борьбе с мошенничеством и финансовыми пирамидами

Депутаты Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам провели заседание, на котором обсудили проблемы, касающиеся противодействия мошенничеству и финансовым пирамидам.

Открывая работу заседания, Председатель Комитета Владимир Волков привел статистику, согласно которой в течение пяти последних лет количество преступлений в данной сфере увеличилось на 26%. В их число вошли и преступления в интернет-пространстве. По итогам прошлого года их количество возросло в 2,5 раза с 4 250 до 10 тысяч.

«Киберпреступность в современных условиях смывает границы расследования, и она же переходит в категорию трансграничных, что предполагает принятие совместных действий стран на международном уровне. В этой связи примечательным для изучения и обсуждения являются рекомендации международных экспертов по пересмотру и доработке норм казахстанского законодательства, которые будут соответствовать требованиям международных стандартов в области борьбы с киберпреступностью», - сказал сенатор.

В свою очередь, сенатор Ляззат Сулеймен отметила, что жертвами мошенничества зачастую становятся люди, представляющие социально-уязвимые слои населения. В связи с этим, депутат предложила усилить проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации по противодействию финансовым пирамидам в рамках повышения финансовой грамотности казахстанцев.

По информации Генпрокуратуры, для противодействия данным видам преступлений созданы межведомственные рабочие группы, разработаны меморандумы о сотрудничестве, методические пособия, внесены изменения в правила выдачи микрокредитов, а также созданы следственно-оперативные группы по раскрытию и расследованию данных преступлений.

Представитель Министерства внутренних дел сообщил, что зарубежными правоохранительными органами по противодействию киберпреступности с 2018 года заинтересованными госорганами проводятся мероприятия по присоединению Казахстана к Будапештской Конвенции Совета Европы по компьютерным преступлениям. На сегодняшний день Конвенция является универсальным документом, обеспечивающим международное взаимодействие в указанной сфере.

Подводя итоги заседания, сенаторы подготовили заключение. В частности, о создании межведомственной рабочей группы по совершенствованию законодательства с учетом требований международных документов и стандартов в сфере противодействия мошенничествам и финансовым пирамидам, а также выработать четкую терминологию, определение прав и ответственности субъектов правоотношений в киберпространстве, квалификацию признаков, процессуальных особенностей киберправонарушений.

 

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