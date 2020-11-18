В Сенате предложили концепцию «Национальных ценностей великой степи»

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Под председательством руководителя Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке Мурат Бактиярулы состоялся круглый стол на тему «Национальные ценности – основа духовного возрождения». Мероприятие прошло в рамках подготовки к Парламентским слушаниям.

В работе круглого стола также приняли участие руководство Министерств информации и общественного развития, культуры и спорта, образования и науки, а также видные государственные и общественные деятели и представители интеллигенций – Мамбет Койгелдиев, Асылы Османова, Рахман Алшанов, Уалихан Калижанов, Анар Фазылжанова и другие.

«В период активного развития науки и образования, техники и технологий молодое поколение оказалось в огромным потоке информации. Если мы не будем возрождать и продвигать национальные ценности своей страны, то мы рискуем лишить молодежь национального самосознания. Надеюсь, что сегодня мы выслушаем ваши конструктивные предложения по этим вопросам», - сказал Мурат Бактиярулы в своем вступительном слове.

С основным докладом выступил сенатор Бакытжан Жумагулов. Он ознакомил участников круглого стола с концепцией «Национальных ценностей великой степи».

В основу концепции входят пять направлений, которые, по мнению сенатора, важны на данном этапе развития страны для укрепления духовно-нравственных ценностей казахстанцев. Это – независимость и историческое сознание; родная земля; язык и нравственность; национальные традиции и семейное воспитание; образование и профессионализм.

«Необходимо внедрять и закреплять национальные ценности в сознании каждого гражданина Казахстана. В этом и заключается цель сегодняшнего круглого стола. Нужен подход, который объединяет нацию, продвигает наши национальные ценности. Также было бы целесообразно определить конкретные пути формирования национального патриотизма у граждан. Только таким образом в независимой стране мы сможем глубоко внедрить национальные ценности в повседневную жизнь», - сказал Бакытжан Жумагулов.

В круглом столе также был обсужден ход реализации специальных проектов, входящих в программу «Рухани жаңғыру». Представители интеллигенции высказали свои мнения касательно укрепления единства и исторического сознания народа, а также развития государственного языка.

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