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В Сенате прошло торжественное собрание по случаю Дня Независимости
В преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан Председатель Сената Маулен Ашимбаев вручил сенаторам и сотрудникам Аппарата Палаты государственные награды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Спикер Сената в ходе торжественного собрания поздравил его участников с Днем Независимости и остановился на основных достижениях страны за прошедший период. Маулен Ашимбаев также рассказал и о проделанной работе по укреплению законодательной базы государства.

«За годы Независимости Казахстан достиг значительных успехов благодаря политике Елбасы. Преемственность власти позволила нам сохранить достигнутое и обеспечить дальнейший рост. Сегодня Сенат активно работает для законодательной поддержки модернизационной повестки Президента страны», - сказал Маулен Ашимбаев.

Из числа депутатов Сената орденом «Барыс» ІІІ степени награжден Вице-спикер Палаты Нурлан Абдиров, орденом «Парасат» - Вице-спикер Палаты Аскар Шакиров, сенаторы Даурен Адильбеков, Нурлан Бекназаров, Нурторе Жусип, Сагындык Лукпанов и Абдалы Нуралиев, орденом «Құрмет» – Ольга Булавкина и Ляззат Рысбекова.

В числе сотрудников Аппарата Сената орденом «Құрмет» были награждены заведующие отделами Каналбек Раймбеков, Николай Турецкий, медалью «Ерен еңбегі үшін» – заместитель заведующего отделом Ербол Абдрасилов, Почетной грамотой Республики Казахстан – главные консультанты Эльмира Мухаметжанова и Болат Омар.

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