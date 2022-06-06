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В Сенате рассмотрят законопроект по вопросам улучшения качества жизни людей с инвалидностью

Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором была утверждена повестка дня предстоящего заседания Палаты.

Таким образом, на заседании в четверг 9 июня депутаты рассмотрят законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности». Документом предусматривается внедрение новых финансовых продуктов, дальнейшая цифровизация услуг, а также повышение качества защиты прав потребителей и инвесторов.

Кроме того, сенаторы планируют рассмотреть законопроекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью». Последний документ, в частности, предусматривает предоставление возможности заочного прохождения медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности, степени утраты трудоспособности и автоматическое продление срока инвалидности в период чрезвычайного положения. По словам сенаторов, законопроект позволит усовершенствовать государственную политику по развитию системы оказания социальных услуг.

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