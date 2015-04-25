Свежий выпуск В сердцах соотечественников Рахмет ИМАНГАЛИЕВ, ветеран тыла, Атырауская область

Кусаин Утешкалиев родился 24 октября 1915 года в селе Сахма района Зеленга Астраханской области в семье плотника Утешкали. В 1941 году в 26-летнем возрасте был призван в армию. На войне служил в разведке мотострелкового полка № 1147, в звании младшего сержанта командовал группой. В его наградных документах записан эпизод, как он взял в плен 14 немцев. После ранения в битве под Сталинградом, в сентябре 1942 года, он поступил в госпиталь.

После излечения вернулся в строй. 13 февраля 1943 года во время Мелитопольской операции, которая длилась без остановки днем и ночью, Кусаин был тяжело ранен. Боец потерял обе ноги. Домой он вернулся инвалидом в 1945 году. В 1977 году, на 62-м году жизни, храбрый разведчик Кусаин Утешкалиев скончался. В текущем году будет отмечаться столетие со дня его рождения.

Акын Абу Сарсенбаев на войне был фронтовым журналистом, он видел много отважных воинов и записывал про них истории в свою записную книжку.

Одним из его произведений стала книга «Жауынгер монологы». В ней он пишет: «Мы признаем батырами тех, кто носит на груди Золотую Звез­ду. А сколько у нас таких, у кого нет Золотой Звезды, таких как Бауыржан Момышулы! Один из них – Кусаин Утешкалиев, который, защищая Родину, потерял обе ноги и остался в стороне незамеченным», – говорит акын как свидетель фронтовых событий.

В селе Ганюшкино Курмангазинского района и в других населенных пунк­тах есть примерно 30 улиц, которым присвоены имена ветеранов Великой Отечественной войны. Но среди них нет улицы с именем бойца без звезды Кусаина Утешкалиева и народного героя-женщины Хиуаз Доспановой. Вот надо бы об этом задуматься.

В ноябре 2014 года ко мне домой заходил поздороваться сын Кусаина Магзом, которого земляки зовут Максимом. На руках у него – куча бумаг: справки, выданные госпиталем, благодарственные письма Верховного главнокомандующего, свидетельства о поощрениях и копии фотографий, книги Абу Сарсенбаева и газеты со статьями, протокол собрания жителей аула ММС (Машинно-мелиоративная станция), ранее – Қырықүйлі, в котором отражена просьба назвать улицу его именем, несколько воспоминаний аулчан, письма Абу Сарсенбаева Кусаину и другие документы.

– Вся жизнь отца была полна трудностей, он только благодаря терпению и стойкости выдержал все испытания судьбы, – говорит Максим. – 34 года жизни без ног были мучением для него. Что, скрывать, ага, если нет возможнос­ти стоять, ходить, ведь это большое унижение для здорового мужчины. Отец дожил до возраста пророка благодаря усилиям нашей матери Нагимы Мендешкызы, она ухаживала за ним, как за маленьким ребенком. Мы хоть и были молодыми, но помним, как мать купала отца, делала ему массаж. Одежда у него всегда была чистой, а еда вкусной.

Кусаин и Нагима поженились в 1940 году. В 1941 году на свет появился их первенец Мухаметжан. Когда Кусаин вернулся с фронта, на его груди были ордена Красной Звезды, Великой Отечественной войны и медали «За отвагу», «За защиту Севастополя», «За победу над Германией». Заботливые руки и любовь верной Нагимы придали ему уверенности в себе, появилось непреодолимое желание жить дальше. До сегодняшнего дня односельчане знают и помнят Нагиму Мендешкызы как женщину с большим, добрым сердцем и чтят память о ней.

...И пусть имя Кусаина Утешкалие­ва не увековечено, он жив в сердцах соотечественников. Накануне празднования 70-летия Победы в районном масштабе отмечен вековой юбилей героя – бойца без звезды Кусаина Утешкалиева.



