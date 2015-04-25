В сердцах соотечественников

Рахмет ИМАНГАЛИЕВ, ветеран тыла, Атырауская область
Кусаин Утешкалиев родился 24 октября 1915 года в селе Сахма района Зеленга Астраханской области в семье плотника Утешкали. В 1941 году в 26-летнем возрасте был призван в армию. На войне служил в разведке мотострелкового полка № 1147, в звании младшего сержанта командовал группой. В его наградных документах записан эпизод, как он взял в плен 14 немцев. После ранения в битве под Сталинградом, в сентябре 1942 года, он поступил в госпиталь. После излечения вернулся в строй. 13 февраля 1943 года во время Мелитопольской операции, которая длилась без остановки днем и ночью, Кусаин был тяжело ранен. Боец потерял обе ноги. Домой он вернулся инвалидом в 1945 году. В 1977 году, на 62-м году жизни, храбрый разведчик Кусаин Утешкалиев скончался. В текущем году будет отмечаться столетие со дня его рождения. Акын Абу Сарсенбаев на войне был фронтовым журналистом, он видел много отважных воинов и записывал про них истории в свою записную книжку. Одним из его произведений стала книга «Жауынгер монологы». В ней он пишет: «Мы признаем батырами тех, кто носит на груди Золотую Звезду. А сколько у нас таких, у кого нет Золотой Звезды, таких как Бауыржан Момышулы! Один из них – Кусаин Утешкалиев, который, защищая Родину, потерял обе ноги и остался в стороне незамеченным», – говорит акын как свидетель фронтовых событий. В селе Ганюшкино Курмангазинского района и в других населенных пунктах есть примерно 30 улиц, которым присвоены имена ветеранов Великой Отечественной войны. Но среди них нет улицы с именем бойца без звезды Кусаина Утешкалиева и народного героя-женщины Хиуаз Доспановой. Вот надо бы об этом задуматься. В ноябре 2014 года ко мне домой заходил поздороваться сын Кусаина Магзом, которого земляки зовут Максимом. На руках у него – куча бумаг: справки, выданные госпиталем, благодарственные письма Верховного главнокомандующего, свидетельства о поощрениях и копии фотографий, книги Абу Сарсенбаева и газеты со статьями, протокол собрания жителей аула ММС (Машинно-мелиоративная станция), ранее – Қырықүйлі, в котором отражена просьба назвать улицу его именем, несколько воспоминаний аулчан, письма Абу Сарсенбаева Кусаину и другие документы. – Вся жизнь отца была полна трудностей, он только благодаря терпению и стойкости выдержал все испытания судьбы, – говорит Максим. – 34 года жизни без ног были мучением для него. Что, скрывать, ага, если нет возможности стоять, ходить, ведь это большое унижение для здорового мужчины. Отец дожил до возраста пророка благодаря усилиям нашей матери Нагимы Мендешкызы, она ухаживала за ним, как за маленьким ребенком. Мы хоть и были молодыми, но помним, как мать купала отца, делала ему массаж. Одежда у него всегда была чистой, а еда вкусной. Кусаин и Нагима поженились в 1940 году. В 1941 году на свет появился их первенец Мухаметжан. Когда Кусаин вернулся с фронта, на его груди были ордена Красной Звезды, Великой Отечественной войны и медали «За отвагу», «За защиту Севастополя», «За победу над Германией». Заботливые руки и любовь верной Нагимы придали ему уверенности в себе, появилось непреодолимое желание жить дальше. До сегодняшнего дня односельчане знают и помнят Нагиму Мендешкызы как женщину с большим, добрым сердцем и чтят память о ней. ...И пусть имя Кусаина Утешкалиева не увековечено, он жив в сердцах соотечественников. Накануне празднования 70-летия Победы в районном масштабе отмечен вековой юбилей героя – бойца без звезды Кусаина Утешкалиева.