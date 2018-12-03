В сердце каждого

Повсеместно прошли концерты творческих коллективов и торжественные собрания, в ходе которых были отмечены те, кто наиболее отличился в различных сферах деятельности. Также в регионе открылся 41 новый социальный объект, в основном медицинские учреждения. Примечательно, что 29 из 32 объектов здраво­охранения построены в рамках государственно-частного партнерства. Это медицинские пункты, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты. Планируется, что к 2020 году распахнут свои двери еще 65 объектов первичной медико-санитарной помощи.

Кроме того, в преддверии праздника в Таразе прошла церемония вручения работникам станции скорой медицинской помощи ключей от 27 спецавтомобилей. Надо сказать, что в области делается акцент не только на укрепление материально-технической базы учреж­дений здравоохранения, но и на внедрение новых методов лечения. Все это вкупе стало прямым ответом на соответствующее поручение Главы государства.

Также во исполнение задач Послания Президента страны в регионе появились объекты, предназначенные для повышения качества жизни населения. В их числе – частные детские сады в Жамбылском и Жуалынском районах, а также 5 дошкольных организаций на 415 мест в Кордайском и Рыскуловском районах.

Венцом празднования Дня Первого Президента РК в регионе стало торжественное собрание с участием акима области Аскара Мырзахметова, состоявшееся в Таразском доме культуры.

– На заре независимости казахстанский народ 1 декабря 1991 года впервые избрал Первого Президента государства, которому доверил свою судьбу и судьбу своей страны. Это стало по-настоящему поворотным событием для Казахстана и началом большого пути новой суверенной республики. Значение отмечаемого праздника определяется историческими заслугами Лидера нации, – отметил глава региона. – Выдающиеся качества Главы государства, дар предвидения и способность ставить великие цели и достигать их позволили осуществить сложнейшие реформы, сохранив при этом политическую стабильность страны и единство многонационального и многоконфессионального общества.

С теплыми словами в адрес Елбасы и с призывом к общественности усердием и трудом поддерживать политический курс Главы государства обратились к собравшимся депутат областного маслихата Масат Берик, заведующая кафедрой ТарГУ им. М. Дулати Дина Кульбаева, председатель областного совета Ассоциации родителей Эльмира Мырза-Гали, преподаватель средней школы им. Г. Муратбаева Байзакского района Евгений Кравчук и другие. В завершение ряд жамбылцев были награж­дены юбилейными медалями «20 лет Астане».