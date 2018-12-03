Свежий выпуск
В сердце каждого
Михаил Тё
Повсеместно прошли концерты творческих коллективов и торжественные собрания, в ходе которых были отмечены те, кто наиболее отличился в различных сферах деятельности. Также в регионе открылся 41 новый социальный объект, в основном медицинские учреждения. Примечательно, что 29 из 32 объектов здравоохранения построены в рамках государственно-частного партнерства. Это медицинские пункты, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты. Планируется, что к 2020 году распахнут свои двери еще 65 объектов первичной медико-санитарной помощи.