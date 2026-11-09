В декабре в Астане хотят повысить стоимость проезда в автобусах до 150 тенге

Об этом сообщается на сайте столичного акимата

Фото: акимат Астаны

В Астане предлагают в декабре поднять стоимость проезда в автобусах до 150 тенге, сообщает Kazpravda.kz

"В связи с ростом эксплуатационных расходов, необходимостью обеспечения стабильной работы общественного транспорта, дальнейшего обновления автобусного парка и развития маршрутной сети с середины декабря предлагается установить стоимость проезда при безналичной оплате в размере 150 тенге", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте акимата.

Отмечается, что за прошедшие 12 лет тариф пересматривался всего один раз, на сегодня он составляет 110 тенге.

При этом с 2014 года значительно выросли затраты перевозчиков. Так, в 2014 году стоимость дизтоплива составляла порядка 107 тенге за литр, а сейчас почти в 3 раза больше - 329 тенге.

Увеличились и расходы на оплату труда водителям. Если в 2014 году заработная плата водителей составляла в среднем порядка 100–150 тыс. тенге, то в настоящее время – от 700 тыс. тенге в зависимости от класса автобуса и режима работы.

За этот же период значительно увеличилась стоимость запасных частей, техобслуживания и ремонта автобусов, нового подвижного состава.

Несмотря на существенный рост эксплуатационных расходов, в столице продолжается обновление общественного транспорта. За последние три года перевозчики приобрели 1127 единиц нового подвижного состава.

Также в Астане сохраняются меры соцподдержки населения. От оплаты за проект освобождены участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним; пенсионеры по возрасту и выслуге лет, а также получатели государственных соцпособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигших пенсионного возраста; многодетные матери; многодетные семьи; инвалиды; дети-инвалиды до восемнадцати лет, в том числе один из родителей (законных представителей); жертвы политических репрессий из числа участников событий 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированные в порядке, установленном Законом «О реабилитации жертв массовых политических репрессий».

Кроме того, с марта 2020 года бесплатный проезд действует для детей до 18 лет, обучающихся в Астане.

