​В середине таблицы

Юрий МАКАРОВ

В стартовом туре, прошедшем в Златоусте, казахстанские спортсменки два матча выиграли (у соперниц из Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга) и два проиграли (командам Златоуста и Ханты-Мансийска – серебряным и бронзовым призерам предыдущего чемпионата России). И как итог – место в середине турнирной таблицы.

В городе на Волхове «Айша-Биби» сыграет с двумя местными командами, а также с ватерполистками Волгограда, Рузы (Московская область) и Москвы.

Фортуна отвернулась

Во Дворце спорта «Тараз-Арена» продолжаются матчи XXIV чемпионата Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги. После двух игровых дней стопроцент­ного результата добились команды «Алматы», «Алтай» (Усть-Каменогорск) и «Павлодар», одержавшие по две победы.

А вот хозяевам площадки – действующим чемпионам Казахстана родные стены никак не желают помогать. После недавнего выигрыша «Таразом» Суперкубка Казахстана удача отвернулась от обладателя почетного трофея: команда со счетом 2:3 уступила и петропавловскому «Есилю», и «Атырау».

В воскресенье все команды отдохнули и вчера продолжили «выяснение отношений».

Гонщики готовятся к «Дакару»

Уходящий сезон для команды по ралли-рейдам Astana Motorsports из президентского профессионального спортивного клуба «Астана» был весьма напряженным. Об этом шла речь на итоговой пресс-конференции в Алматы.

Наивысшим достижением команды названа досрочная победа в Кубке мира по ралли-рейдам FIA в категории T2. Ее добились пилот Денис Березовский и штурман Игнат Фальков, отлично выступившие на нескольких этапах розыгрыша.

После подведения итогов сезона лидер команды Astana Motorsports Артур Ардавичус рассказал о планах на 2016 год. И прежде всего – о гонке «Дакар», в которой примет участие его экипаж на грузовике Tatra. Стартует «Дакар» 2 января в Буэнос-Айресе, за две недели участникам предстоит преодолеть около 9 тыс. км по дорогам и бездорожью Аргентины и Боливии. Финиширует ралли-марафон в аргентинском городе Росарио. 

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