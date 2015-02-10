В середине таблицы Свежий выпуск 642 Юрий МАКАРОВ

Согласно табели о рангах и были зафиксированы результаты: «Айша Биби» уступила местной команде «Спартак-Волгоград» – 10:16 и «КИНЕФ-Сургутнефтегазу» (Кириши) – 6:14, но победила молодых соперниц из «КИНЕФ-2» – 15:8.

После 20 проведенных игр спортсменки Тараза набрали 20 очков и занимают в группе «А» третье место, во всем чемпионате – 6-е. Наши ватерполистки выиграли 9 матчей, 2 свели вничью и в 9 потерпели поражения. Следующий тур участницы первенства проведут в Златоусте в начале марта. В этом городе соберутся все 10 команд, выступающих в чемпионате РФ.