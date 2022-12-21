В Сеть попали шокирующие кадры с живодером, насмерть забившим кота в Павлодаре
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На жителя города Павлодара завели уголовное дело после жестокого избиения животного, сообщает Kazpravda.kz.
Шокирующие кадры появились в местном Instagram-паблике. В выходные в подъезде своего дома павлодарец «достал из кладовки дворников живущего там кота и жестоко избил. Кот умер на следующий день», – гласит подпись к видео.
Пришедшие в ужас жильцы многоэтажки написали заявление в полицию.
Факт зарегистрировали в Южном отделе полиции УП Павлодара.
Стражи порядка установили мужчину и начали в его отношении досудебное расследование по уголовной статье «Жестокое обращение с животными».