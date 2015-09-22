В Сети нашли человека с "лучшей в мире должностью"

Происшествия
Талгат Исенов
Фото с сайта Lenta.ru
Название должности инженера Google Чадэ-Мэнь Таня было признано интернет-юзерами лучшим в мире, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Как пишет The Daily Mirror, сотрудник числится в штате компании как "весьма неплохой парень" с пояснением в визитной карточке – "никто не может этого отрицать".

Пользователи Twitter обратили внимание на визитную карточку специалиста после того, как он опубликовал соответствующую фотографию на своем личном сайте Meng's Little Space. На носителе контактной информации уточняется, что Чадэ-Мэнь трудится в калифорнийском отделении Google, а также приводятся его рабочий телефон и электронная почта.

Как уточнил Тань, "весьма неплохой парень" – официальное название его должности (так в Google называют только самых ценных инженеров). Специалист пояснил, что в его ежедневные обязанности входит "просветление умов и сердец, работа над установлением мира во всем мире".

На сайте специалиста уточняется, что Чадэ-Мэнь– один из первых инженеров Google. Он участвовал в разработке поисковой системы для мобильных устройств, а также следил за качеством работы Google-поиска. Затем он возглавил департамент по вопросам личностного роста сотрудников компании.

В настоящее время он работает на неполную ставку. Известен как автор книги о мотивации и личностном росте "Поиск внутри себя" (Search Inside Yourself), рекомендованной к прочтению Далай-ламой и бывшим президентом США Джимми Картером.

В 2015 году Чадэ-Мэнь был номинирован на Нобелевскую премию мира.

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