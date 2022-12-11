В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Происшествия
Смертельное ДТП: легковушка врезалась в грузовик и загорелась в Костанайской области.
Жуткая авария со смертельным исходом произошла на 22-м км автодороги Костанай-Аулиеколь возле поселка Талапкер, передает Kazpravda.kz.
ДТП произошло 10 декабря, в 17.50.
По данным пресс-службы департамента полиции Костанайской области, водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой автомашиной.
В результате столкновения легковушку отбросило в сторону, после чего она загорелась. Водитель погиб на месте происшествия.