В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области

Смертельное ДТП: легковушка врезалась в грузовик и загорелась в Костанайской области.

Фото: t.me/Наша Газета

Жуткая авария со смертельным исходом произошла на 22-м км автодороги Костанай-Аулиеколь возле поселка Талапкер, передает Kazpravda.kz.

ДТП произошло 10 декабря, в 17.50.

По данным пресс-службы департамента полиции Костанайской области, водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой автомашиной.

В результате столкновения легковушку отбросило в сторону, после чего она загорелась. Водитель погиб на месте происшествия.