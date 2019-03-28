В Сети появилось видео с места крушения вертолета МО РК
В социальных сетях появилось видео с места крушения вертолета Министерства обороны РК в Кызылординской области, передает Kazpravda.kz.
На кадрах видно, как на обочине дороги, на которой стоит целый ряд автомобилей правоохранительных и спасательных служб, разгорается пожар.
Напомним, накануне в Кызылординской области упал вертолет Минобороны РК. На борту находилось 13 человек. Позднее на месте крушения были обнаружены тела трех человек.
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, вертолет ВВС СВО ВС РК следовал в составе звена из 4 боевых вертолетов из Актау в Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях.
Приказом министра обороны генерал-майора Нурлана Ермекбаева сформирована и направлена к месту крушения специально созданная комиссия Министерства обороны РК.