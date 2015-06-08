В сети ТРЦ MEGA проведут дополнительную проверку поверхностей после ЧП в Астане

После инцидента с выпадением стекла в MEGA Astana руководство сети ТРЦ инициировало создание комиссии из представителей ГАСК и ДЧС, а также независимых экспертов, которая проведет дополнительную проверку поверхностей во всех торгово-развлекательных центрах MEGA в Алматы, Астане, Шымкенте и Актобе, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу MEGA MANAGEMENT.
Сообщается, что в сети уже были инициированы независимые проверки в сфере противопожарной и сейсмобезопасности. Кроме того, проверки проводятся регулярно по каждому из ТРЦ для более полного контроля за качеством времяпрепровождения посетителей в MEGA по инициативе самого руководства компании. Также в сети ТРЦ есть график мероприятий по отработке внештатных ситуаций.
Напомним, что 7 июня в MEGA Astana выпал фрагмент стекла атриума. Пострадали два посетителя, которые получили легкие ушибы. По предварительной версии, данное происшествие могло случиться вследствие проводимых в ТЦ монтажных работ по замене баннеров, при которых, возможно, было допущено повреждение стеклопакета.