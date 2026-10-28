В Сеуле появился аттракцион с зомби для туристов

В мире,Lifestyle,Туризм
Айман Аманжолова
корреспондент

Во время автобусных экскурсий по столице Южной Кореи на пассажиров неожиданно нападают зомби, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru 

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Разумеется, речь идет об актерах, однако организаторы постарались сделать происходящее максимально реалистичным. Аттракцион Tiger World Zombie Attack, запущенный 20 октября в преддверии Хэллоуина, пользуется огромной популярностью среди местных жителей и иностранных туристов.

Проект организовала компания Seoul City Tour Bus, которая обычно проводит экскурсии по главным достопримечательностям южнокорейской столицы на двухэтажных автобусах. На этот раз привычную туристическую поездку превратили в своеобразный фильм ужасов, участниками которого становятся сами пассажиры.

Все начинается как обычная вечерняя экскурсия. Туристы рассаживаются в автобусе, любуются городскими пейзажами и слушают рассказ о достопримечательностях. Однако в какой-то момент раздается экстренное сообщение о распространении опасной инфекции, превращающей людей в зомби. Вскоре на остановках появляются актеры с окровавленными лицами, в разорванной одежде, которые начинают преследовать автобус, а некоторые даже врываются внутрь.

Пассажирам предлагают не только наблюдать за происходящим, но и активно участвовать в борьбе с живыми мертвецами. Им выдают специальные игровые "наборы с вакциной", которые используются для защиты от нападающих. После отражения очередной атаки автобус продолжает движение, однако вскоре пассажиров ожидает новое испытание.

Маршрут проходит через известные туристические районы Сеула, включая Кванхвамун, Мёндон, Намсан, Тондэмун и Инсадон. Продолжительность необычной экскурсии составляет примерно 90-100 минут.

Как сообщают южнокорейские СМИ, интерес к новому развлечению превзошел ожидания организаторов. Первоначально запланированные рейсы были быстро распроданы, после чего количество сеансов увеличили на 50 процентов. Однако и дополнительные билеты практически сразу нашли покупателей. Всего программа рассчитана на девять сеансов и примерно 1080 участников. Последние поездки запланированы на 27, 29 и 31 октября.

Организаторы связывают популярность аттракциона с международным успехом южнокорейских фильмов и сериалов о зомби. Особенно известным стал фильм "Поезд в Пусан", вышедший в 2016 году и получивший широкую известность за пределами страны. Теперь поклонникам жанра предлагают самим оказаться внутри похожего сюжета, только вместо поезда - туристический автобус, а вместо настоящей опасности - тщательно подготовленное театрализованное представление.

При этом компания предупреждает, что аттракцион не рекомендуется маленьким детям, беременным женщинам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем, кто плохо переносит сильные эмоциональные впечатления.

#турист #Сеул #зомби

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