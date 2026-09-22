В северных и восточных регионах Казахстана отопление включат до 1 октября

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О текущих результатах и запасах топлива на энергоисточниках доложил министр энергетики Ерлан Аккенженов, сообщает Kazpravda.kz

«С 14 сентября отопительный сезон начат в Павлодарской области. До 1 октября ожидается его начало в северных и восточных регионах, в зависимости от погодных условий», — сообщил Ерлан Аккенженов.

По его данным, для прохождения осенне-зимнегo периода на станциях созданы резервы топлива в объеме 4,9 млн тонн угля и 127 тыс. тонн мазута, а также укомплектована необходимая база пускового оборудования. Параллельно в установленные сроки выполняются ремонтные работы: приведены в порядок 4 энергоблока, 30 котлов и 19 турбин. Полностью завершена модернизация 17 тыс. км линий электропередачи, и на завершающей стадии находятся работы на девяти подстанциях. На текущий момент степень готовности республиканских теплосетей оценивается в 97% – из 377 км запланированных трасс отремонтировано 366 км.

На контроле властей сейчас находятся объекты в области Ұлытау, Абай, а также Северо-Казахстанском и Акмолинском регионах. Так, в городе Сатпаев завершена реконструкция тепловой магистрали, ведутся промывка и опрессовка сетей. В Петропавловске готовность магистралей составляет 95%, работы завершат к концу недели. В Степногорске готовность достигла 76% со сроком сдачи 25 сентября. В Семее по трем проектам исполнение плана составляет 70%, при этом поставка насосов и теплообменников ожидается к 26 сентября.

В целом, как отметил министр, во всех регионах ремонтные работы ведутся согласно графика. На сегодня работы полностью завершены в Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской и Павлодарской областях. На энергоисточниках имеется необходимый запас топлива и состав оборудования для начала отопительного сезона. При этом подготовительные работы еще не завершены в городах Семей, Степногорске и Петропавловске.

«Как было отмечено в выступлении министра, в ряде регионов работы еще не завершены. Акимам данных регионов взять на свой личный контроль завершение ремонтных работ. Особое внимание уделить запуску тепла в городах Семей, Степногорск и Петропавловск», — заявил Премьер-министр Олжас Бектенов.

Контроль и координация по вопросам отопительного сезона закреплены за первым заместителем Премьер-министра Нурлыбеком Налибаевым.