Общество
В северных, центральных и восточных регионах Казахстана 11 июня сохранятся дожди с грозами
В северных, центральных и восточных регионах Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, усилится ветер, местами возможен град, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, днем Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами усилится ветер до 15–20 м/с.

В Мангистауской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман, в Северо-Казахстанской области местами – усиление ветра до 15–20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается ветер до 15–20 м/с, возможен град.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях местами сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Популярное

Все
В Усть-Каменогорске осужденным пытались передать запрещенные предметы с помощью дрона
Чтобы не дорожало
Качай танцпол, нефть, озера
Сказка про битумного бычка
Надежда на жизнь
Требуются мельники
Подарок малой родине
Земледелие с приставкой «smart»
Вдохнуть жизнь в села
Строить школы нужно в срок!
Контракты на «заморозку» цен
Не просто матч, а суперигра!
Проблема, требующая решения
Важность межрелигиозного диалога
Союз домбры и слова
Музыка на склоне гор
Эпоху средневековья отражал фестиваль древних технологий DESHT-THOR
Спортивные планы
Услуги нет, но вы ждите
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
О новшествах в новом учебном году рассказали профильные министерства
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Мужчину изрезали ножом на автовокзале в Жетысуской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 августа
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по спидкубингу
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
Новое постановление санврача заработало в Нур-Султане
Сокровища курганов Сарыарки
Ребенка сбили насмерть во дворе дома в Нур-Султане
Работники спецЦОНов с полицейскими обогащались на незаконной регистрации авто
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана

Читайте также

Общество
Услуги нет, но вы ждите
Общество
Бывшего ответсекретаря МИД и экс-посла РК в Узбекистане опр…
Общество
Новую Концепцию молодежной политики разработают в Казахстане
Общество , Видеогалерея
Права за 200 тысяч тенге: работников спецЦОНа разоблачили в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]