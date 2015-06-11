В северных, центральных и восточных регионах Казахстана 11 июня сохранятся дожди с грозами
В северных, центральных и восточных регионах Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, усилится ветер, местами возможен град, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, днем Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами усилится ветер до 15–20 м/с.
В Мангистауской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман, в Северо-Казахстанской области местами – усиление ветра до 15–20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается ветер до 15–20 м/с, возможен град.
В Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях местами сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность.