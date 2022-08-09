В Северо-Казахстанской области назначена дата начала уборочной страды

В ожидании жатвы

20 августа на Севере Казахстана стартует жатва. Активная подготовка к этой важной кампании уже идет, – сообщает областное управление сельского хозяйства и земельных отношений.

Уборочная техника подготовлена. По данным управления, в исправном состоянии находятся 7 300 комбайнов, в том числе 3 800 – новых высокопроизводительных машин.

В этом году предстоит убрать зерновые с площади 4,4 млн гектаров, в том числе пшеницы – 3,1 млн га, масличных культур – 1 млн га, с остальной площади – зернобобовые. Площадь подсолнечника нынче увеличена почти в два раза и достигла 119 тыс. гектаров. Чечевицей засеяно 66 тыс. гектаров – в два раза больше, чем в прошлом году.

По сниженным ценам аграриям Северо-Казахстанской области выделено 78,5 тыс. тонн дизельного топлива. Фермеры надеются купить солярку по цене 219 тенге за литр.

Элеваторы и хлебоприемные пункты готовы к приему нового урожая. Они могут вместить 6,6 млн тонн зерна.