В шаге от финала

Национальная команда нашей страны по мини-футболу одержала третью победу кряду в отборочном цикле Евро-2022 и фактически гарантировала себе путевку на финальную часть первенства континента, которая с 19 января по 6 февраля 2022 года пройдет в нидерландских городах – Амстердаме и Гронингене.

Большой подарок казахстанским болельщикам, а особенно нашим женщинам в день 8 Марта, подопечные бразильского специалиста Кака преподнес­ли в Минске, где они смогли разгромить сборную Беларуси со счетом 6:1. На 7-й мин. Даурен Нургожин забил первый гол, на 17-й отличился Даурен Турсагулов (который на 36-й смог еще оформить и дубль), на 22-й точным ударом атаку завершил Тайнан, на 28-й мяч забил Дуглас Жуниор, а на 32-й вратаря и защиту соперника обыграл Лео. На 24-й единственную результативную атаку у хозяев площадки провел Антон Матвеенко.

Напомним, что в первых двух матчах в группе 5 Казахстан в Нур-Султане разгромил на­циональную команду Венгрии – 5:0 и ту же Беларусь – 5:2. До конца отбора нашей сборной осталось провести еще три встречи – 6 апреля в гостях у Венгрии и две дома с Израилем – 9 и 13 апреля. Отборочные матчи проходят по формуле «дома – в гостях» впервые в истории. Путевки на чемпионат Европы получат победители 8 групп и 6 лучших команд, занявших вторые места. Также в четвертом раунде две команды в стыковых матчах разыграют 15-ю путевку. Сборная Нидерландов участвует в финале на правах хозяев.

Вместе с тем мы получили еще одно приятное известие в Международный женский день. Национальная сборная Казахстана, набрав 2 112,206 балла, поднялась на третью строчку в обновленном рейтинге УЕФА среди футзальных сборных. Первую строчку с 2 247,620 балла занимает Испания, а вторую – Россия, у которой 2 130,453 балла. Пос­ле нашей сборной в топ-10 располагаются Португалия, Азербайд­жан, Хорватия, Италия, Чехия, Сербия и Украина.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТЗАЛУ.

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ГРУППА 5.

М Команда И В Н П Г О

1. Казахстан 3 3 0 0 16–3 9

2. Израиль 2 1 0 1 7–6 3

3. Венгрия 3 1 0 2 5–13 3

4. Беларусь 4 1 0 3 7–13 3