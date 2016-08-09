Свежий выпуск
​В шаге от медалей
Абзал КАМБАР

В Рио-де-Жанейро завершились два первых официальных соревновательных дня, хотя если быть точным, то еще 6 августа у нас выступили несколько спортсменов (поэтому фактически состязания проходили три дня, а еще раньше стартовал женский футбольный турнир), которые не показали выдающихся результатов, а потому мы сегодня не станем упоминать все виды спорта, где выступали наши соотечественники, а разберем те, где мы могли показать результаты.

В шаге от медалей олимпийского Рио остановились наши тяжелоатлеты. В первый соревновательный день фактически на «серебро» могла расчитывать Маргарита Елисеева (в весе до 48 кг). Наша соотечественница, совершившая в рывке лишь одну удачную попытку на 80 кг, в толчке выступила гораздо лучше, показав результат 106 кг, и заняла итоговое пятое место.

По мнению главного тренера сборной Казахстана Алексея Ни, казахстанская спортсменка не справилась с волнением, ведь на чемпионате страны она поднимала гораздо более тяжелые веса.

– Это все нехватка опыта! Были бы Чиншанло, Подобедова или Манеза, мы бы заявили совсем другие веса, – эмоционально заявил он. – Нам даже перестраховка в виде меньших весов не помогла. Она – второй номер. Одно дело когда работаешь на подхвате и приносишь очки (на чемпионатах мира и континента важны любые места, которые приносят баллы сборной – Прим. ред), а вот когда борешься за медали, мандраж наступает. Мы еще будем с ней работать, и она обязательно принесет результат.

На следующий день остановился в шаге от медали и Арли Чонтей, став четвертым в весовой категории до 56 кг. В сумме двух упражнений казахстанский штангист набрал 278 кг. Победителем в этом весе стал чемпион ОИ-2008 китаец Лун Цинцюань (307 кг). Второе место занял победитель ОИ-2012 Ом Юн Чхоль из КНДР (303 кг), а третье – представитель Таиланда Синфет Круаитонг (289 кг).

В принципе мы могли рассчитывать на медаль и в велоспорте. Андрей Зейц в групповой гонке постоянно был в числе лидеров. Он один на себе привез весь мировой пелотон (группу), где были сильнейшие гонщики планеты. Но не сдюжил в конце. Гонка была очень тяжелой – на трассе упали сразу 14 гонщиков (среди них сам Нибали). Причем падали они не как обычно – в одном завале, а на протяжении всего тяжелейшего маршрута. Андрей (привыкший быть «грегори» – помощником – у звезд велоспорта) занял сверхвысокое 8-е место, но именно отсутствие опыта не позволило ему взять медаль. Если бы на его месте был Алексей Луценко (который получил травму прямо перед Олимпиадой и был заменен Зейцем), то, возможно, казахстанец и взошел бы на пьедестал.

Всем нам очень хотелось медали и в плавании, где выступает восходящая звезда и чемпион Азиады Дмитрий Баландин. В своей дебютной Олимпиа­де он пробился в финал стометровки брассом (стоит отметить, что это не его коронная дистанция), и в итоге стал восьмым. В финальном заплыве казахстанец проплыл дистанцию за 59,95 сек. «Золото» в этой дисциплине с мировым рекордом выиграл британец Адам Пити. И все же остается надежда, что наш соотечественник еще заявит о себе.

Закончили выступление на Олимпиаде наши теннисисты. Вначале Ярослава Шведова в одиночном разряде (где она заменила получившую травму Галину Воскобоеву) проиграла японке Мисаки Дои со счетом 3:6, 4:6. А затем она и Галина (которая все же попыталась выйти на корт) в парном разряде не смогли доиграть матч против бельгиек Кирстен Флипкенс и Янины Викмайер. Первый сет завершился со счетом 1:6 в пользу бельгийской пары. Во втором сете Шведова и Воскобоева отказались от борьбы из-за медицинских проблем.

Таким образом, в активе сборной Казахстана продолжают оставаться одна серебряная и одна бронзовая награды.

Материал подготовлен при поддержке Национального олимпийского комитета, АО «ФНБ «Самрук-Казы­на» и компании ERG

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