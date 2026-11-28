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Наши девушки под руководством Марины Пикаловой одержали три победы подряд, последовательно взяв верх над сборными

Австралии (37:18), Индии (33:27) и Узбекистана (32:29). Особенно напряженным выдалось противостояние с представительницами соседней республики, в котором десять мячей в ворота соперниц забросила Жанерке Куандыкова. Любопытно, что по итогам первых трех игровых дней сразу пять казахстанских гандболисток вошли в девятку лучших бомбардиров континентального первенства. На счету Жанерке Куандыковой и Ирины Хасахановой по 16 заброшенных мячей.

Сегодня нашей команде предстоит наиболее серьезное испытание на групповом этапе – встреча со сборной Южной Кореи, 16-кратной чемпионкой Азии. О силе предстоящих соперниц красноречиво свидетельствуют результаты их стартовых матчей с командами Узбекистана (43:11) и Австралии (53:5).

К слову, Алматы занимает особое место в истории отечественного гандбола. Именно здесь в 2002 и 2010 годах сборная Казах­стана завоевывала золотые медали континентальных первенств. А на предыдущем чемпионате Азии, состоявшемся два года назад в Нью-Дели, наши девушки стали бронзовыми призерами.

От исхода противостояния с южнокорейскими гандболистками во многом зависит дальнейший турнирный путь хозяек первенства. Согласно регламенту соревнований, в четвертьфинал выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. При этом победители групп встретятся с соперниками, занявшими четвертые места, а команды, финишировавшие вторыми, сыграют с обладателями третьих позиций.

На кону в Алматы не только медали континентального первенства, но и четыре путевки на чемпионат мира, который состоится с 30 ноября по 19 декабря 2027 года в Венгрии. Таким образом, для решения главной задачи казахстанским гандболисткам необходимо преодолеть четвертьфинальный барьер. Матчи этой стадии соревнований состоятся 30 ноября, полуфиналы – 1 декабря, а обладатели медалей определятся 3 декабря.