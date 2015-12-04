​В шаге от пропасти

Если мир сползает к войне...



Когда Джордж Фридман, создавший фирму геополитической разведки Stratfor, в 2009 году опубликовал книгу прогнозов на XXI век, многое в ней казалось комедией. Сегодня так уже не кажется. Неважно, сбылись или нет конкретные прогнозы Фридмана, но старомодная геополитика сегодня снова закрепляется на своих позициях в тех самых странах, которые он назвал ключевыми игроками в своем обзоре будущего.

Фридмановскую разновидность геополитики трудно совместить с нашим повседневным миром. Трудно было представить себе мировую войну в середине века между двумя блоками, где в одном доминируют США и Польша, а в другом – Турция и Япония. В 2009 году разговоры о мировой войне и уж тем более о составе ведущих ее коалиций казались уделом утопических романов и конспирологических вебсайтов.

Но если высокопоставленные политики рассматривают интересы своих стран сквозь призму контроля над территориями и экспансии, а также влияния посредством военной силы, которое является хлебом и маслом геополитики, то они будут прибегать к традиционным средствам защиты и продвижения этих интересов, в том числе к военным.

Похоже, Фридман правильно определил те страны, где мышление такого рода к 2020 году будет на подъеме. Среди них самые важные это – Турция, Польша и Япония.

Фридман назвал Турцию «устойчивой платформой посреди хаоса» Ближнего Востока и новой господствующей державой в регионе. Сейчас это не совсем так. Турция изнутри не особенно стабильна, хотя президент Реджеп Тайип Эрдоган и пытается укрепить свою власть, ее доминирование перед лицом других региональных держав, таких как Саудовская Аравия и Иран, не очевидно.

По поводу Польши Фридман пишет, что эта новая динамичная держава станет центром восточноевропейского блока, бросив вызов господству слабеющих западноевропейских государств. В 2009 году это казалось абсурдом: Польша при премьер-министре Дональде Туске была послушным членом Евросоюза, налаживала прочные отношения с Германией и надеялась на более весомое место в институтах ЕС. Сейчас Туск стал председателем Европейского совета. Но совсем недавно к власти в Польше пришла правая партия «Закон и справедливость», которая иначе смотрит на интересы своей страны. Ярослав Качиньский и его союзники – это убежденные евроскептики, верящие в необходимость прочного военного союза с США, американских военных баз в Восточной Европе, а также в польское национальное возрож­дение. Польша превращается в лидера восточноевропейского движения за изгнание сирийских беженцев, которых приветствует Германия. Программа ее правящей партии гласит: геополитика стала господствующей закономерностью в международных отношениях XXI века. Короче говоря, «Закон и справедливость» хочет ввести Польшу в мир гео­политики, в котором обитает эта партия.

Япония, по мнению Фридмана, играет более слабую геополитическую роль, чем позволяет ее крупная экономика. «Япония со своей историей милитаризма не останется сдержанной и пацифистской страной», – написал он. Действительно, премьер-министр Синдзо Абэ целеустремленно расширяет глобальное влияние Японии и ослабляет положения о пацифизме в японской конституции. Например, он стремится к тому, чтобы японские войска получили возможность воевать за рубежом, впервые с 1945 года. Предугадать такого рода перемены в 2009 году было трудно.

Потенциал для Третьей мировой

Глава фракции «Левых» в немецком Бундестаге Сара Вагенкнехт выступила против участия Германии в войне в Сирии, заявив, что этот конфликт обладает достаточным потенциалом, чтобы спровоцировать начало Третьей мировой войны.

«Германия вступает в действительно крупную войну с действительно огромным потенциалом обострения», – отметила Вагенкнехт. По словам политика, участие во французской военной операции, притом что на состоявшейся в Вене конференции по Сирии так и не было выработано единой стратегии, нельзя назвать иначе, чем «крайним безрассудством». Конфликт начнет обладать потенциалом для Третьей мировой.

Также она раскритиковала решение НАТО о принятии Черногории в Североатлантический альянс. Как выразилась депутат, военный альянс «без какой-либо цели создает напряженность в отношении России», которая ранее «предельно ясно дала понять, что любое расширение НАТО на восток будет расценено в качестве враждебного акта». «Это решение играет на руку тем силам, которые хотят помешать мирному урегулированию в Сирии. Это исключительно опасно в нынешней ситуации», – сказала Вагенкнехт.

Правительство ФРГ, напоминает автор статьи, приняло решение об участии Бундесвера в военной операции на стороне французской армии в начале нынешней недели. Предположительно в январе Германия направит в Сирию 1,2 тыс. немецких солдат и несколько самолетов-разведчиков и самолетов-заправщиков, что станет крупнейшей военной операцией Бундесвера со времен войны в Афганистане.

Вагенкнехт заметила, что ей непонятен «механизм принятия решения федеральным правительством Германии», поскольку после единственного разговора с президентом Франции Франсуа Олландом канцлер Германии Ангела Меркель поменяла позицию по операции в Сирии «на 180 градусов». «Ранее, во время выступления перед Бундестагом, она не говорила ни единого слова об участии Германии в операции. Я не знаю, что именно госпоже канцлер сказали американцы или Олланд, что она решила отправить войска на сирийскую войну», – сказала политик.

Не исключено, что в ближайшее время Вагенкнехт от имени своей партии подаст жалобу в Конституционный суд против участия Германии в военной операции. Как подчеркнула депутат, у ФРГ нет мандата ООН для нанесения военных ударов, что делает участие Бундесвера сомнительным мероприятиям.

Между тем стало известно, что в данный момент в распоряжении немецких ВВС имеется 66 самолетов-разведчиков «Торнадо», причем боеспособны из них только 29, то есть 44%. Этот показатель, как обращает внимание издание, «даже меньше, чем год назад: тогда боеспособны были 38 самолетов».

Состоящие на вооружении ВВС Германии «Торнадо», как отмечает Die Welt, были построены 23–34 года назад и в настоящее время считаются моделями, которые скоро снимут с вооружения. Преемником является истребитель «Еврофайтер», но ситуация с его боеготовностью в немецких ВВС по сравнению с прошлым годом также ухудшилась: она упала до 55%, согласно документу. Также отмечаются проблемы и с немецкими транспортными самолетами «Трансаль»: годными к вылету сочтены только 57%.

НАТО – повелительница морей?

У НАТО был серьезный повод пригласить Черногорию стать своим членом, то есть взять на себя ответственность за ее военную безопас­ность, независимость и границы. Этот не военный потенциал маленького государства на Адриатике – настолько незначительный, что он лишь символически увеличит объем ресурсов Североатлантического альянса. Расходы на национальную оборону (лучший измеритель военного потенциала) составляют в Черногории 78,5 млн долларов в год с населением в 620 тыс. человек. Причина приглашения выходит за рамки самой Черногории, бывшей Югославии, всех Балкан и даже региона Средиземного моря. Она кроется в глобальной геополитике и геостратегии.

Стратегия НАТО базируется на трех основных взаимосвязанных столпах: ядерном, морском и воздушном. Через северную часть Атлантического океана и его воздушное пространство проходят трассы переброски ядерных и конвенциональных вооружений, а также других военных и граж­данских грузов между Северной Америкой и Европой в мирное и военное время. НАТО развивает идеи самых влиятельных в интеллектуальном и политическом плане американцев: геостратег адмирал Альфред Тайер Мэхэн (Alfred Thayer Mahan) говорил, что владычество на мировом океане дает власть над миром, а геополитик и политолог Николас Спикмэн (Nicholas Spykman), что Rimland – прибрежная полоса, которая окаймляет сердце Евразии, ее Heartland, – это ключ глобального расклада сил. Поэтому эмблема Североатлантического альянса представляет собой розу ветров на темно-синем фоне, символизирующем море и военно-морской флот.

Вступление в НАТО Черногории фактически завершит воплощение в жизнь масштабного геополитического плана. Все европейское побережье Атлантики и соседнего Средиземного моря (которое имеет почти такое же, как океаны, военное, политическое, экономическое и культурное значение) окажется в руках союзников: от Норвегии на краю Северного Ледовитого океана до Турции на границе с Азией. Исключение будет представлять фрагмент побережья Северного моря, но Швеция в культурном и политическом плане принадлежит к западному миру, это член ЕС, кроме того, она все больше склоняется к вступлению в НАТО, с которым давно ведет тесное сотрудничество.

Роботы-убийцы – новая гонка вооружений

Более 1 000 ведущих представителей научно-технической отрасли, в том числе космолог Стивен Хокинг, глава компании Tesla Илон Маск и один из основателей Apple Стив Возняк, подписали открытое письмо с призывом запретить разработку роботов-убийц: иначе неизбежна новая гонка вооружений, которая «не пойдет на пользу человечеству».

Это уже вторая в текущем году петиция по данной теме, инициированная некоммерчес­кой организацией Future of Life Institute, однако предыдущая не содержала столь резких требований запретить разработку автоматических оружейных систем, «способных самостоятельно выявлять и атаковать цели без всякого участия человека».

«Автоматические вооружения идеально подходят для таких миссий, как точечные ликвидации, дестабилизация государств, подавление народов и избирательное истребление представителей определенной этнической группы, – цитирует The Financial Times текст документа. – Искусственному интеллекту можно найти множество применений, которые позволят сделать поле боя более безопасным для людей, в первую очередь для гражданского населения, не создавая при этом новых орудий человекоубийства».

«Многим военным нравится концепция автономных, роботизированных убийц, – говорится в статье, – поскольку они позволяют создать ключевое преимущество над противником, их применение не ставит под угрозу собственные войска, а в долгосрочной перспективе они к тому же могут обойтись дешевле, чем продвинутые оружейные системы, требующие попутно поддерживать [жизнедеятельность] экипажа и защищать его, как, например, боевые самолеты». Кроме того, «военные стратеги Запада боятся, что если они не будут развивать эту технологию, то в новой гонке вооружений могут утратить лидерство, уступив потенциальным противникам, таким как Китай». Один из главных покровителей исследований в области боевой робототехники – Пентагон, указывает коррес­пондент.

По данным The Financial Times, исследования в облас­ти автоматических оружейных систем уже ведутся. В статье упоминаются два «находящихся на разных стадиях разработки» устройства для войны в воздухе – американский автоматический палубный беспилотник производства Northrop Grumman и созданная британской компанией BAE Systems «беспилотная машина целеуказания в воздушном бою» под названием Taranis.