В Щучинске появилась оригинальная остановка

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Остановку в виде пожарного автомобиля установили в городе Щучинск Акмолинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Первую в области яркую автобусную остановку в виде пожарного автомобиля открыли торжественно, в присутствии руководства Бурабайского района, департамента ЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

Идея реализована в целях профилактики - на внутренних стенах остановки расположены стенды с полезной информацией о правилах пожарной безопасности.

"Хочу поблагодарить за такой неординарный подход к нашей работе. Это тренд, который уже идет по республике. Но акмолинцы первыми установили автобусную остановку в пожарной тематике.

В первую очередь с целью обратить внимание жителей на личную и имущественную безопасность. Находясь в ожидании автобуса на этой остановке, люди обязательно будут обращать внимание на профилактическую информацию, о пожарной безопасности.

Несмотря на простоту и неприхотливость, начинание - один из важных методов профилактической работы среди населения", – отметил начальник департамента Нурлан Атыгаев.