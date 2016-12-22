В шести областях РК объявлено штормовое предупреждение

В связи с ухудшением погодных условий в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на РГП "Казгидромет".
"24–25 декабря в Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидается резкое понижение температуры местами до -33...-38 мороза, местами ожидается гололед", – говорится в информации пресс-службы.
Отметим, что на юге республики, в период с 23 по 25 декабря в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях также ожидается резкое понижение температуры местами до -20...-25 мороза и гололед.
Кроме того, РГП "Казавтодор" из-за метели и ограничения видимости сообщило о закрытии движения на автомобильной дороге Алматы – Ташкент (543–593 км село Кызыл тан – граница ЮКО) в Жамбылской области для всех видов автотранспорта.
Напомним, ранее метеорологи предупредили
казахстанцев о сильных морозах в ближайшие дни.