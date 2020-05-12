В шести регионах РК объявлено штормовое предупреждение
Специалисты РГП "Казгидромет" объявили в шести регионах республики штормовое предупреждение, сообщает Kazpravda.kz.
Так, по данным метеослужбы, в Западно-Казахстанской области днем местами ожидаются гроза, град, ветер юго-западный 15-20 м/с. В Уральске днем будет гроза, ветер юго-западный, порывы 18 м/с.
На большей части в Кызылординской области днем прогнозируется дождь, местами сильный. Местами гроза, днем местами шквал, град. Ветер северо-западный, западный утром и днем местами сохраняется 15-20 м/с.
В Акмолинской области на западе ожидается гроза. В Кокшетау утром и днем - гроза.
В Северо-Казахстанской области 13-14 мая ночью и утром местами ожидается туман. Местами гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем 13-14 мая будет гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.
В Костанайской области местами прогнозируются гроза, град. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с.
В Мангистауской области ожидается гроза. Местами туман. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с. В Актау ночью и утром будет туман.
Вероятность шторма 85-100 %, добавили в Казгидромете.