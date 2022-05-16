В шкафу у бабушки нашли находящегося в бегах преступника в ВКО

Полицейские района Алтай за один день установили местонахождение двух уголовных преступников, находящихся в межгосударственном розыске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Уроженцы района Алтай 29 и 30 лет были осуждены за совершение уголовных преступлений. Приговором суда им была избрана мера пресечения в виде ограничения свободы с установлением пробационного контроля, однако, осужденные не посещали службу пробации.

Первоначальные розыскные мероприятия результатов не дали, в связи с чем мужчины были объявлены в межгосударственный розыск.

Один из разыскиваемых был задержан в селе Верх-Уба Шемонаихинского района ВКО. Второй осужденный задержан в городе Алтай. Полицейские получили оперативную информацию о том, что разыскиваемый скрывается в доме у родственницы. В момент задержания мужчина прятался в бабушкином шкафу.

В настоящее время задержанные мужчины водворены в изолятор временного содержания.