В школах Астаны прервали занятия из-за сильных морозов

В школах Астаны прервали занятия. Родителей учащихся второй смены просят забрать детей из школы в связи с резким похолоданием, сообщает Zakon.kz
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В настоящее время температура воздуха опустилась до минус 27 градусов, которые в условиях влажности и ветра ощущаются как 37 градусов мороза.
Как сообщили в одной из столичных школ, распоряжение об отмене занятий пришло от управления образования Астаны, а следом — от комитета по ЧС.
Ожидается, что во вторник, 25 декабря, школьники останутся дома, поскольку в столице объявлено штормовое предупреждение. В Астане 26-27 декабря ожидается 33-35 градусов мороза.