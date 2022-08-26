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В школу без опаски
Кадиша Ныгмет

В преддверии нового учебного года министры просвещения и внутренних дел провели совещание по вопросам безопасности в школах.

Встреча представителей двух ведомств с участием по видео­связи заместителей акимов, руководителей образования и департаментов полиции регионов состоялась по инициативе Министерства внутренних дел в рамках исполнения поручений Премьер-министра страны.

Открывая совещание, министр внутренних дел Марат Ахметжанов рассказал о принимаемых на законодательном уровне мерах по защите прав несовершеннолетних. В частности, он напомнил об ужесточении ответственности за преступления сексуального характера в отношении детей. По данным МВД, с 2019 года срок наказания за изнасилование несовершеннолетних увеличен до 20 лет лишения свободы, а в отношении малолетних – вплоть до пожизненного заключения.

В пресс-службе ведомства отмечают: педофилы могут не рассчитывать на помилование и досрочное освобождение. Также законодательно утверждены понятия травля (буллинг) и кибербуллинг.

Кроме того, насильственные преступления в отношении женщин и несовершеннолетних теперь расследуют 280 следователей-женщин. В своих докладах представители МВД напомнили о запрете на распространение в СМИ информации о несовершеннолетнем потерпевшем, подозреваемом и обвиняемом. Немаловажно и то, что за нарушение Закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, предусмотрена административная ответственность.

Участники встречи рассказали о профилактике по снижению ДТП с участием детей. К примеру, накануне по всей стране стартовало ОПМ, в рамках которого обследована улично-дорожная сеть, проверены лицензии на пассажирские перевозки школьными автобусами и другое.

Как отметил Марат Ахметжанов, в целях предупреждения трагических происшествий в школах по поручению Правительства местные исполнительные органы установили в них системы видеонаблюдения и тревожные кнопки.

Между тем министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов уточнил, что хоть местные исполнительные органы и рапортуют о стопроцентном охвате организаций образования видеокамерами, при проверке обнаруживаются серьезные недостатки. Не все камеры работают, часть городских школ не подключена к ЦОУ. Также он добавил, что важен не отчет о количестве камер, а то, сколько детей они охватывают.

Было заявлено, что Министерство просвещения будет теперь проводить совместно с представителями МВД выездные занятия по безопасности школьников с участием и представителей организаций образования, и правоохранительных органов.

– С начала сентября более пяти тысяч сотрудников полиции придут в школы и будут проводить необходимые занятия в целях профилактики. Педагоги, завучи, директора школ будут активно участвовать в этой работе. Мы просим органы внутренних дел в начале учебного года усилить дежурство возле школ, установить, где это необходимо, специальные дорожные знаки и провести профилактические мероприятия. Надо завершить проверку всех школьных автобусов, а также систем безопас­ности. Думаю, что сообща мы завершим эту работу, – отметил Асхат Аймагамбетов, подчеркнув, что охранные агентства должны знать специфику деятельности учебных заведений и обеспечить постоянную работу обученных сотрудников.

После завершения обсуждения данных вопросов министры проверили техническую готовность школ в центре оперативного управления ДП Нур-Султана.

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