​В школу как на праздник

Рустам Тажбаев пришел работать учителем русского языка и литературы в столичную школу-лицей № 48 в 2016 году после окончания филологического факультета Евразийского национального университета им. Л Гумилева. Педагогический коллектив встретил тепло: еще бы, мужчин в наших школах – единицы, а тут еще и молодой, подающий надежды педагог!

– Есть такое выражение: на работу ходить как на праздник. Вот и у меня так складывается со школой, – говорит Рустам Зинуллаевич.

Он окончил курсы по обновленной программе и не скрывает, что новое поначалу пугало, впрочем, как и всех педагогов и родителей. Теперь же, по прошествии времени, когда программа окончательно вошла в колею, стало легко и понятно. Дети тоже втянулись, получив новую программу и учебники, возможность самостоятельно работать, анализировать, проявлять креативность. Правда, грамматике молодой педагог, если бы сам писал учебник русского языка, уделил бы больше внимания, потому что школьники говорить мастера, а с грамотным письмом у них проблемы… Но у молодого учителя все впереди – мечтает повысить квалификацию, написать свои методические руководства.

– Моя задача сейчас – научить детей любить язык, привить им любовь к книге, – говорит Рустам Тажбаев. – Конечно, от современных технологий никуда не уйдешь, нынешнее поколение читает произведения на планшетах, компьютерах и даже смартфонах. Но я не перестаю говорить своим ученикам: возьмите в руки книгу, почувствуйте запах ее страниц, представьте, сколько лет, находясь в библиотеке, она дарит людям свет знаний, пробуждает воображение, подвигает мечтать.

Впрочем, Рустам Тажбаев не только учитель для школьников, которые его, безусловно, уважают. К нему, как к более близкому по возрасту, приходят за советом десятиклассники, с ним просятся поиграть в футбол. Молодой учитель, ценитель Тютчева и Дос­тоевского, увлекается большим теннисом, занимается футболом в Лиге любителей футбола. Так что и тут он хороший пример.

Рустам Тажбаев с воодушевлением воспринял инициативы Президента, озвученные на открытии Года молодежи.

– Мне импонирует идея создания фонда поддержки стартап-проектов, – считает Рустам. – Такой фонд даст толчок для развития потенциала молодежи, не позволит из-за нехватки средств, бюрократических проволочек угаснуть талантам молодых инженеров, айтишников и других специалистов.

Арендное жилье для рабочей молодежи, о строительстве которого говорил Глава государства, позволит молодым быстрее встать на ноги, поскольку не у всех есть средства на первоначальный взнос для ипотеки. Я сам снимаю жилье, поэтому знаю о проблеме не понаслышке. И еще: я вместе с Президентом ратую за то, чтобы у моих учеников, сверстников было больше возможностей для занятий физической культурой, спортом, ведь это тоже талант – быть здоровым.

Казахстан может стать новой интеллектуальной державой – в этом уверен Президент, в этом уверен и молодой учитель, который идет в школу как на праздник.