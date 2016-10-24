В Шотландии начали получать электричество с помощью воздушных змеев
Ксения Воронина
Одна из первых в мире "кайт-электростанций" Kite Power Solutions (станция на воздушных змеях) в промышленных масштабах создается возле Странрара на юге Шотландии, недалеко от военной базы Королевских ВВС Великобритании. По мнению создателей и экспертов, это может стать важным шагом на пути к "волшебному решению" энергетических проблем человечества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Independent.
Проект финансируется крупной нефтегазовой компанией Royal Dutch Shell и правительством Великобритании.
Компания-разработчик заявляет, что данный способ получения электроэнергии настолько дешевый, что не будет нуждаться в каких-либо субсидиях, в отличие от ископаемого топлива или большинства возобновляемых источников энергии.
Принцип действия электростанции поясняют разработчики: "К двум воздушным змеям подсоединяют ветряные турбины. Змеев запускают на высоту до 450 метров и начинают одновременно двигаться по траектории, напоминающей восьмерку. Электричество вырабатывается, когда два змея на большой скорости пролетают один над другим".
Генераторы расположены на земле, в грузовиках, к которым прикрепляются оба змея.
"Каждый такой змей шириной 40 метров вырабатывает от 2 до 3 МВт электроэнергии. Таким образом, ветряная станция из 1 000 змеев по объему производимой энергии сможет сравниться с проектом атомной электростанции Hinkley Point C в графстве Сомерсет на юго-западе Англии", – отмечают создатели.
Данный проект реализуется в рамках перехода Великобритании на возобновляемую энергетику. К 2030 году страна планирует получать до 90% всей потребляемой электроэнергии из возобновляемых источников.