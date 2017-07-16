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В Шотландии у ретривера родился зеленый щенок
В Шотландии самка золотистого ретривера родила необычного щенка мятно-зеленого цвета, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на mir24.tv
.
По словам хозяев собаки, сначала они были шокированы, но затем узнали, что это природная аномалия. Со временем зеленый оттенок уйдет и щенок не будет отличаться от сородичей.
Необычный оттенок шерсти ретриверу придал пигмент желчи биливердин, который содержится в плаценте. При смешивании с жидкостью, защищающей плод, он способен окрасить шерсть щенка.
Хозяева решали назвать щенка Форест и оставить его себе, в то время как его семеро братьев и сестра уедут в другие дома.
В настоящий момент во всем мире известны только три случая рождения зеленых собак. Последний был зафиксирован в феврале этого года.